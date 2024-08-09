İpsala Kapucu Mahallesi Kurtuluş İlkokulu Öğretmeni Barış Yalnız, 1996 Yılında Anaokulu’na gittiği okuluna Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’nın en eski okullarından olan Kurtuluş Ortaokulu’ndan 2004 yılında mezun olan Barış Yalnız 20 sene sonra Müdür Yardımcısı olarak görev yapmasının kendisine çok mutluluk verdiğini kaydederek, “Bu Okul benim hayatımda çok önemli bir yere sahip yaklaşık 1956 yılında yapılan Kurtuluş Okulunda Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu okudum. Yıllar sonra burada İngilizce Öğretmeni ve Okul Müdür Yardımcısı olarak görev yapmak çok güzel bir duygu. Hem mesleğini yapıyorum hem de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyorum.” Diye konuştu.

Yalnız, Öğretmenlik görevinde 11. Yılı, İpsala’da 7. Yılı olduğunu sözlerine ekledi.