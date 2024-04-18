Amerikada Gişe rekorları kıran Civil War / İç Savaş filmi Amerika’nın çöküşün eşiğine gelişini konu alan Civil War / İç Savaş filmi için geri sayım başladı. Günümüzde Amerikan hükümeti ve eyaletleri arasında yaşanan olaylar sebebi ile öngörüsel bir programlama yani halkı olacaklara hazırlayan bir film olduğu konusunda çokça tartışma yaratan yapım, sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Radikal düzeyde yeni bir Amerikan savaş filmi olan ve kışkırtıcı bir önsezi işlevi gören “İç Savaş”, 19 Nisan’da ülkemizde vizyona girecek

Amerika’nın çöküşün eşiğine gelişini konu alan İç Savaş filmi vizyon için gün sayıyor. Günümüzde Amerikan hükümeti ve eyaletler arasında yaşanan olaylar sebebi ile öngörüsel bir programlama yani halkı olacaklara hazırlayan bir film olduğu konusunda çokça tartışma yaratan film, federal hükûmete karşı ayaklanan 19 eyaletin Amerika’yı iç savaşa sürüklemesini konu alıyor.

Yakın bir gelecekte geçen hikâyede ABD çöküşün eşiğine geliyor. Özellikle Teksas ve Kaliforniya’nın bağımsızlığını ilan etmesinin dikkat çektiği senaryoda, iç savaşı sırasında bir grup gazetecinin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için girdikleri büyük mücadeleyi izleyeceğiz.

Teksas galasında övgüler yağdı!

28 Gün Sonra, Ex Machina ve Yok Oluş gibi kült filmlerin senaristliğini yapan Alex Garland’ın yazıp, yönettiği film geçtiğiniz günlerde Teksas’ta yapılan galada görücüye çıkmış ve izleyicilerden tam not almıştı. Nefes kesen hikayesiyle sinemaseverler tarafından inanılmaz bir başyapıt olarak nitelendirilen film aynı zamanda sürükleyici ve unutulmaz bulundu.

İç Savaş filmi ne anlatıyor?

Bir iç savaşa karışmış birden fazla gruba bölünmüş yakın gelecekteki bir Amerika'da geçen filmde, federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletlerin oluşturduğu silahlı bir ittifak olan Batı Güçleri'nin başkente saldırmasına günler kalmıştır. Başkanla (Nick Offerman) son bir röportaj yapma umuduyla, dünyanın dört bir yanındaki vahşeti ve istikrarsızlığı görüntülemiş, tecrübeli bir savaş fotoğrafçısı olan Lee (Kirsten Dunst), aralarında isteksizce akıl hocalığı yapmaya başladığı Jessie (Cailee Spaeny) adında genç ve hevesli bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubuyla Beyaz Saray'a gider.

Garland'ın 2002 yapımı, türü yeniden tanımlayan zombi filmi 28 Gün Sonra'nın senaryosundaki Londra'nın ürkütücü derecede boş sokakları gibi, New York sokaklarından ülkenin başkentine kadar tanıdık ve simgesel imgeler de heyecanlı aksiyonla birlikte radikal bir şekilde yeniden keşfedildiği filmde, şiddetin keskinliğiyle yan yana duran huzurlu Amerikan manzarası, bir anda gerçeküstü ve şaşırtıcı derecede gerçeklik hissettiriyor.

İç Savaş’ın kadrosunda Kirsten Dunst dışında Jesse Plemons, Nick Offerman, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jonica T. Gibbs ve Jess Matney gibi isimler yer alıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “İç Savaş”, 19 Nisan’da vizyonda olacak.