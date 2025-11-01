Film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği panellerle sinema sektörüne katkıda bulunan Altın Portakal, panelleriyle usta yönetmen Şerif Gören'i anarken sektör temsilcilerinin katılımıyla sinemanın farklı ve önemli başlıklarına da yer verdi.

ANTALYA (İGFA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali; film gösterimlerinin, söyleşilerin ve pek çok etkinliğin yanı sıra gerçekleştirdiği panellerle sinema sektörünün gelişimine de alan açıyor.

Festivalde dün, restore edilmiş yeni kopyasıyla gösterilen 'Amerikalı' filminin de yönetmeni Şerif Gören, 'Usta: Şerif Gören' başlıklı panelle anıldı. Çocuklar hakkında, çocukların yönlendirmesiyle film çeken Alman yönetmen Susanne Kim, tecrübelerini paylaştı ve sinema sektörünün sendikal temsilcileri, sektördeki emek ve taciz sorunlarını kamuouyuyla paylaştı.

TÜRK SİNEMASINI KRİZDEN 'AMERİKALI' KURTARDI

'Amerikalı' filminin restore edilmiş kopyasının gösteriminin öncesinde gerçekleşen panele; akademisyenler Şükran Kuyucak Esen ve Ali Karadoğan, filmin yapımcısı Mine Vargı ve filmde Şener Şen'le başrolü paylaşan usta oyuncu Lale Mansur katıldı.

İlk olarak söz alan Şükran Kuyucak Esen, Şerif Gören sinemasını şu sözlerle özetledi: 'Toplumsal gerçekçiydi. Kendisi, 'bir insan, hayattır; insanları anlatıyorum' diyordu. O yüzden de slogana kaçmadan sorunları anlatan, akıcı anlatımıyla kitlelere ulaşabilen bir yönetmendi. 70'li yıllarda televizyonun çıkışıyla krize giren, 1987'de Amerikan şirketlerine verilen izinle ölüme mahkum edilen Türk sinemasına seyirciyi, birazdan izleyeceğiniz 'Amerikalı' filmiyle tekrar salona çekti.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUKLARIN YAPTIĞI FİLMLER

Günün diğer paneli; 'Kids and Docs- Çocuk Bakış Açısıyla Belgesel Yapmak' ise herkes için ufuk açıcı oldu. Belgesel Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bahriye Kabadayı Bal'ın yönettiği panelin konuğu, Alman belgesel yönetmeni Susanne Kim'di.

Çocuklarla ve tamamen çocukların yönlendirmesiyle çektiği 'Benim Harikalar Odalarım' (Meine Wunderkammern) filmiyle tanınan Kim; şimdiye dek alışık olunanın aksine, pedogog ya da uzman desteği olmaksızın, çocuklarla organik bağ kurarak film yapma konusunda tecrübelerini paylaştı.

SİNEMADA EMEK, MÜCADELE VE DAYANIŞMANIN İZİNDE

AKM Etkinlik Çadırı'ndaki 'Sinemada Emek , Mücadele ve Dayanışmanın İzinde' başlıklı panele; Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN) Genel Başkanı Galip Görür, SİNE-SEN avukatı Derya Yaman, SİNE-SEN Yönetim Kurulu üyeleri Yeliz Vurgun ve Zeynep Çelik, Oyuncular Sendikası temsilcisi Cem Yiğit Üzümoğlu, akademisyen Suna Can Özbulduk ve Halkevleri Yönetim Kurulu üyesi Rüya Kurtuluş katıldı.