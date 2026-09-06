Türk çocuk ve gençlik edebiyatının dikkat çeken isimlerinden yazar Alper Murat Kirpik'in 'Odamdaki Ateş Böceği' adlı eseri, kısa sürede gördüğü yoğun ilginin ardından uluslararası erişime açıldı. Kitap, 6 Eylül 2026 itibarıyla Google Books platformunda dört farklı dünya dilinde daha okurlarla buluştu.

BURSA (İGFA) - İlk kez 26 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan eser, kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaşarak dikkat çeken çocuk ve gençlik edebiyatının dikkat çeken isimlerinden olan yazar Alper Murat Kirpik, artan talep üzerine kitap, dijital yayıncılıkta yeni bir adım atarak İngilizce, Rusça, Çince ve Hintçe dillerinde erişime açtı.

YERELDEN EVRENSELE UZANAN DİJİTAL BAŞARI

Dostluk, hayal gücü ve içsel keşif temalarını işleyen eser, ilk yayımlandığı günden itibaren okurların ilgisini çekmişti.

Çok dilli yeni açılımın, Türk edebiyatının uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması beklenirken Google Books üzerinden erişilebilen kitap, Kuzey Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Hint alt kıtasına kadar geniş bir coğrafyada farklı dil seçenekleriyle okunabilecek. Yayın dünyası açısından bu gelişme, yerel bir eserin kısa sürede küresel bir dijital markaya dönüşmesi bakımından önemli bir örnek olarak değerlendirildi.