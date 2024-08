Nilüfer Belediyesi, Yazıevi Buluşmaları kapsamında Misi Yazıevi'nde edebiyatseverlerle buluşan yazar Ali İpek’i ağırladı. Eserlerinin yaratım süreci ve edebiyat anlayışı üzerine konuşan ödüllü yazar İpek, okurlara yeni kitabının da müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, sanatseverleri Türk edebiyatının önemli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 2012 yılında “Yaşar Nabi Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülü”ne layık görülen ve son yılların dikkat çeken yazarlarından Ali İpek, 'Yazıevi Buluşmaları'nın konuğu oldu. 'Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü' ve 'Gidelim Buralardan Muhlis' adlı eserleriyle tanınan İpek’in, Nâzım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu'nda gerçekleşen söyleşisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Nalan Karagöz'ün yönetiminde gerçekleşen söyleşide İpek, esin kaynakları ve edebiyata bakış açısını anlattı.

Eserlerinde detaylara büyük önem verdiğini belirten Ali İpek, araştırma sürecinde birçok kitap okuduğunu ifade etti. İpek, günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını, ancak farkın anlatım biçimlerinde olduğunu vurguladı.

Edebiyatı, bir konuyu doğrudan değil imalarla anlatma sanatı olarak tanımlayan İpek, kendisini bir öykücü olarak gördüğünü söyledi. Sinema üzerine üniversite eğitimi aldığını belirten yazar, “Böylece işi mutfağında öğrenme fırsatım oldu. Bundan sonra da bir derdi nasıl anlatabileceğim üzerine yoğunlaştım” dedi.

“Biz, var olan bir derdi farklı bir şekilde anlatmak istiyoruz” diyen Ali İpek, 'Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü' adlı romanında ele aldığı faili meçhuller konusunu, topluma dokunan bir mesele olduğu için seçtiğini ifade etti. Faili meçhullerin Türkiye’nin kanayan yarası olduğuna dikkat çeken İpek, romanında bu konuya kendi perspektifinden yaklaştığını dile getirdi.

Yazma pratiği ve eserlerinin hazırlanma süreci hakkında da bilgi veren İpek, çok sayıda not aldığını belirtti. “Aklıma bir cümle ya da bir konu geldiğinde, nerede olursam olayım, hemen not alırım. Ayrıca bir hikayeyi önce kafamda bitiririm. Böylece yazmaya başladığımda daha hızlı ilerleyebiliyorum” dedi.

Her öyküsünde yeni şeyler yazmaya çalıştığını söyleyen İpek, “Kurguladığınız olay bittiğinde hikaye de bitmiştir. Bu da benim için kitabın tamamlandığı anlamına gelir” diye konuştu.

Söyleşi sonunda katılımcıların kitaplarını imzalayan İpek, yeni kitabının Ekim ayında raflarda olacağı müjdesini verdi ve katılımcılara yeni kitabından kısa bir bölüm okudu.