4. Geleneksel Alanya Belediyespor Ayak Tenisi Turnuvası 26-29 Haziran günleri arasında 7 ilden 20 takımın katılımıyla Milli Egemenlik Plajı’nda yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Ayak Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından Alanya Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen turnuvada tekli ve ikili kategorilerde sporcular mücadele etti.

4 gün süren maçlar sonunda tekli kategoride şampiyon, Solhan Alanya Belediyespor (Semih Yalçın-Serdar Demir) takımı oldu.

İkinciliği Alanya Solhan 2 (Furkan Yayan-İslam Aliev) takımı ve üçüncülüğü ise Alanya Belediyespor 3 (Ali Berke Timurcioğlu) takımı elde etti. İkili kategorisinde şampiyon Solhan Alanya Belediyespor (Serdar İbrahim Demir-Semih Yalçın) oldu. İkinciliği Alanya Solhan 2 (İslam Ailev-Furkan Yayan) takımı ve üçüncülüğü KKTC Mağusa Ayak Tenisi (Doğukan Doğu-Mehmet Aksınlar-Süleyman Devecioğlu) takımı elde etti. Turnuvanın en centilmen takımı Alanya Belediye 3 takımından Hasan Güleryüz ve Ali Berke Timurcioğlu, turnuvanın en değerli oyuncusu da İbrahim Serdar Demir oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyespor Kulüp Müdürü Serdar Esen, Alanya Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özadalı, Ayak Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Şükrü Uysal ve Alanya Belediyespor Futbol Koordinatörü Gürsel Atay takdim etti.