Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akse Mezarlığı’nda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’daki tüm vatandaşlar için çalışmalarını sürdüren ve onların hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçiren Çayırova Belediyesi, ilçedeki mezarlıklarda da düzenli olarak temizlik gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bugün Akse Mezarlığı’na giderek, burada temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çok sayıda personelle Akse Mezarlığı’na giden Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, dış duvar sıvasından, mezarlık duvarları boyasına, hayrat temizliğinden, ot biçimine, kabir aralarındaki yabani ot temizliğinden, mezarlık içerisinde bulunan yaya yolları temizliğine ve kabirler üzerinde oluşan yabani otların temizliğine kadar birçok noktada çalışma gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışması, Çayırovalı ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Kabir ziyareti yapan Çayırovalılar, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere teşekkürlerini iletti.