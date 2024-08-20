İnegöl’ün Süper Amatör Lig temsilcilerinden Akhisar Spor, ana sponsorunu düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Akhsiar Spor’un ana sponsoru Rossen Sofa olurken, firmanın forma sponsoru olarak kulübe 1 milyonluk destek sağlayacağı açıklandı.BURSA (İGFA) - Amatör dünyasında özellikle son gelişmelerin ardından maddi konularda sıkıntılar yaşanırken, Akhisar Spor’un dev anlaşması spor camiasının gündemine oturdu. Bu kapsamda Akhisar Spor Başkanı Menderes Acar ve Rossen Sofa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gülger, sponsor çalışmaları için yürütülen görüşmeleri tamamladı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından anlaşma sağlanırken, düzenlenen basın toplantısı ile taraflar sponsorluk anlaşmasını kamuoyuna açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında ilk olarak açıklamalarda bulunan İnegöl Akhisar Spor Başkanı Menderes Acar, şu ifadeleri kullandı:

“Akhisar Spor’un 2024-2025 Futbol Sezonu ana sponsorunu bu akşam açıklayacağız. İlçemizin önemli firmalarından Rossen Sofa Firma yetkilileri ile istişarelerde bulunduk. Taptığımız görüşmeler sonucunda Akhisar Spor’un ana sponsor teklifini kabul ettiler. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım güzel bir sezon geçiririz”

Rossen Sofa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gülger ise, Akhisar Spor’un forma sponsoru olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Süper Amatör Lig’de mücadele eden mahallemizin takımı Akhisar Spor kulübüne 2024-2025 sezonu boyunca forma sponsoru olduğumuzu mutlulukla duyuruyoruz. Sezon boyunca verilecek olan zorlu mücadelelerde ve başarıya giden yolda tüm desteğimiz ile Akhisar Spor’umuzun yanında olacağız. Akhisar Spor’a başarılar diliyor, uzun yıllar birlikteliğimiz devam etmesini temenni ediyorum. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”