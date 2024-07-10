AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısında alınan kararla, belediye yönetimi tarafından satışa çıkarıldığı söylenilen, Sarıana Mahallesindeki “Marmaris Çocuk Parkı” içinde basın açıklamasında bulundu.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Başkan Gökmen parkın satışı konusunun partiler üstü olduğuna dikkat çekerek çevrecilere seslendi ve “Biliyorsunuz, geçen hafta Marmaris Belediye Başkanı Sayın Acar Ünlü bir açıklama yaptı. Belediyenin borçlarını ödeyebilmesi için bazı taşınmazların satılacağını söyledi. Çok değerli Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz de bu karara ret oyu vererek Marmaris'in bu kıymetli mallarına sahip çıktılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Satılacak yerlerden biri de bu güzel park. Ancak Allah'ın izniyle buna izin vermeyeceğiz. Bu park, Sarıana Mahallemize nefes aldıran, çocukların, esnafın ve mahalle sakinlerinin faydalandığı, içinde çok güzel ağaçların olduğu harika bir çocuk parkı.



Buradan çevre gönüllüsü, Marmaris'i seven tüm duyarlı kişilere sesleniyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, herkesin bu güzelliği korumak adına bu satışa tepki göstermesini rica ediyorum. Lütfen bu satışa dur deyin!

Bu taşınmazların satılması gerçekten şart mı? Dün, önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay açıklama yaptı. "Devrettiğimde borçlar bahsedilen kadar çok değildi" dedi. 320 milyon TL imiş, 650 milyon TL değilmiş. Bu konuyla ilgili Sayın Acar Ünlü'nün bir açıklama yapmasını umuyoruz. Hangisi doğru? Buradan Sayın Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye sesleniyorum: Lütfen bu parka kıymayın. Belediye'ye gelir getirecek pek çok proje, etkinlik ve sponsorluk anlaşması yapılabilir. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa, bu konuda her zaman iletişime açığız. Yeter ki Marmaris'in çıkarına olsun.” dedi.

