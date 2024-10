AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Mardin İl Gençlik kolları bünyesinde bulunan üniversite biriminin (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde açmış olduğu standı ziyaret etti. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA)- İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ile birlikte AK Parti Mardin İl Gençlik kolları bünyesinde bulunan üniversite biriminin (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde açmış olduğu “Kampüse Hoş geldin” standını ziyaret ettiler.

Tercihlerini Artuklu Üniversitesi'nden yana kullanarak Mardin'e gelen tüm öğrencilere hoş geldin temennilerinde bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Değerli gençlerimizin alacakları eğitimle birlikte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'i ve ilçelerimizi gezmelerini, gelenek ve göreneklerini, tarihini öğrenmelerini istiyoruz. Bu konuda inşallah İl Gençlik Kollarımız ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaktır. Yapacakları bu gezi ve bilgilendirmeleri isteriz ki kendi ailelerine ve dostlarına da aktarsınlar. AK Parti olarak gençlerimizin her alanda aktif olmaları için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her sene olduğu gibi bu dönemde de genç kardeşlerimizin ilimizi daha rahat bir ortamda tanımları için AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde kurduğumuz ÜNİAK kendilerine her kolaylığı sağlayacaktır"dedi.

Kültürden spora, ilimden sağlığa, teknolojiden tarıma, ekonomiden siyasete kadar olan her alanda gençlerimizin başarılı bir seyir izlemeleri ülkemizin gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Üncü" Gençlerimiz potansiyellerini artıracak her türlü çalışmanın içerisinde yer alarak ülkemizin kalkınması için ellerinden geleni yapmaları gerekir. Bizlerde her zaman gençlerimizin yanında yer alarak en yakın destekçileri olacağız."ifadelerini kullandı.

Çeşitli programlarla gençlerle sık sık bir araya geldiklerini dile getiren AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ise,ÜNİAK Başkanlığımız bünyesinde Kampüse Hoş geldin projesi ev sahipliğiyle, Artuklu Üniversitesi’nde stantlarımızı kurarak öğrencilerin hizmetine sunduk. Buradaki amacımız kentimizi daha tanımayan genç kardeşlerimize çeşitli programlarla yardımcı olmaktır. Gerçekleştireceğimiz söyleşiler, münazaralar, kitap okuma, doğa yürüyüşleri ve tüm ilçelerimize yapacağımız gezi programlarıyla kendilerini ağırlamak istiyoruz. Diğer yandan köy okullarına kütüphaneler kurmak, dil kursları açmak gibi etkinliklere de imza atıyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında spor ve kültürel çalışmalarda programlarımız arasında yer almaktadır"diye konuştu.