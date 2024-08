AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85. maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin talep doğrultusunda gerçekleştirileceğini aktardı. Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin ve Can Atalay'ın başvurularına ilişkin verdiği iki kararının 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını anlatan Güler, başvuruların içeriklerinin benzer olduğunu dile getirdi.

Başvurularda Atalay'ın "milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti" ile iptalinin talep edildiğini belirten Güler, Yüksek Mahkeme'nin bu taleplere ilişkin değerlendirme yaparak karar verdiğini söyledi.

Güler, Anayasa Mahkemesi'nin "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın ilgili maddeleri uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Karar verilmesine yer olmadığına, demek, ne demek? Anayasa Mahkemesi, geçmiş tarihlerde buna benzer ve bu içerikteki farklı kararlar verildiği için 'Bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada gerekçesiyle, etkisiyle beraber, sonuçları itibarıyla ortada bir karar yok. Hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Bazı siyasiler 'Geçmişte buna yönelik kararlar var, bu da benzerdir, Meclis'te okunsun ve işlem tesis' edilsin talebi ileri sürüyor. 'Karar verilmesine yer olmadığına' dair hüküm olduğu için geçmiş olaylarla hiçbir benzerliği yoktur, sonucu da yoktur. Böyle bir hükümle beraber sonuç tesis etmek mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85. maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir."

"ANAYASA MI DEĞİŞTİ?"

Yüksek Mahkeme'nin, üç yıl önce Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin başvuruların "yetkisizlik nedeniyle reddine" karar verdiğini ifade eden Güler, "Burada ne değişti? Anayasa Mahkemesi, iki yıl sonra 'karar verilmesine yer olmadığına' diyor. Bu açıkça, Anayasa'mızın 85. maddesine aykırıdır, Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihatlarına da aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Anayasa Mahkemesi üyelerinin karara katılmadığını hatırlatan Güler, muhalefet şerhlerindeki tespitleri dile getirdi. Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa ihlali yaptığını söyledi.

Milletvekilliğinin düşmesinde, TBMM'nin kararına, oylamasına sunulan durumun söz konusu olmadığını dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Keşke Anayasa Mahkemesi, geçmiş içtihatlarına, 2020, 2021 yıllarında olduğu gibi 'Anayasa'nın 85. maddesi kapsamında bu konuda yetkili ve görevli değilim' diyerek reddetseydi. Başvurucular, bir talepte bulunuyor, 'yok hükmünde olduğunun tespitine ve iptaline karar ver' diye. Anayasa Mahkemesi de 'Yok hükmünde olduğunun tespitine ve ilgili iptal kararı hakkında benim karar vermeme yer yoktur.' diyor."