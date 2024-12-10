Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Aile Destek Programının hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi. Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.

Hatırlanacağı gibi Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın onayıyla 2022de dönemsel olarak başlatılmıştı.

Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.