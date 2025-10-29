Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen Bakanlığın, bu sorunu da ASM'ler üzerinden kapatmaya çalıştığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ebe, hekim ve hemşirelerin; iş yükünden, kendilerine sorulmadan ve haber verilmeden başlatılan uygulamalardan çok yorulduğunu, Aile Sağlığı Merkezlerinin artık SOS verdiğini söyledi. Dr. Ahmet Mehlepçi ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen Bakanlığın bu sorunu ASM'ler üzerinden kapatmaya çalıştığını açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan da 10 yıldır randevu krizinin sebebi olan Sağlık Bakanlığı'nın günah keçisi bulmaya çalıştığını belirterek, bunun son örneğinin Çanakkale'de yaşandığını açıkladı.

Bakanlığın aile hekimlerinin randevularına müdahale ettiğini açıklayan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi Bakanlığın aylardır 'Aile hekiminize randevusuz gidin.' diyerek, ASM çalışanlarının yıllardır emek vererek oluşturduğu randevu sistemini bozduğunu ifade etti. Dr. Ahmet Mehlepçi 'Bakanlık, birinci basamak sağlık hizmetlerini yeterince tanımıyor; dahası, bunu öğrenme yönünde bir çaba da göstermiyor. Bizi dinlemiyor, bize sormuyor. 'Yaptım oldu.' anlayışıyla uygulamaya koyuyor' dedi.

'Yıllık iznimiz yok, hastalık iznimiz yok, ölüm ya da evlilik iznimiz yok. Daha bunları çözmeye fırsat bulamadan, bakanlık başka sorunları başımıza sarıyor: Ceza Yönetmeliği, Eziyet Yönetmeliği, Sigma Formülü: Artık vatandaşların bile bildiği, tanıdık konular haline geldi.' Diyen Dr. Mehlepçi, ASM çalışanlarının her geçen gün gittikçe bozulan motivasyonları, yorgunluk ve değersizlik hissi ile sadece baskı altında çalışmaktan yıldığını söyledi.

Dolayısıyla işini yapmakta bu kadar demotive sağlık çalışanlarıyla, hastaya bütüncül yaklaşım kaybolduğunu, branştan branşa dolaşan hastaların çare bulamadığını, genel sağlık sisteminin bu tür uygulamalardan zarar gördüğünü anlatan Dr. Mehlepçi sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yılda ortalama 12,4 doktor başvuru sayısı ile dünya rekoruna giden ülkemizin istatistikleri ortada. İkinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen bakanlık, bu sorunu ASM'ler üzerinden kapatmaya çalışıyor. Oysa bebeklerin, çocukların, gebelerin izlemleri ve aşıları; aile planlaması hizmetleri bizim asli görevimizdir. Bütün gelişmiş ülkelerdeki aile hekimlikleri, halk hasta olmasın diye çalışır. Birinci basamakta poliklinik hizmeti, görev sıralamasında en son sırada yer alması gerekirken; bakanlığın sadece poliklinik hizmetini dayatması, randevu krizini çözemediği gibi daha da derinleştirecektir. Bu yaklaşım ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdir:'

Bakanlık Günah Keçisi Bulmaya Çalışıyor

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan da 10 yıldır randevu krizinin sebebi olan Sağlık Bakanlığı'nın günah keçisi bulmaya çalıştığını belirterek, bunun son örneğinin Çanakkale'de yaşandığını açıkladı.

Çanakkale aile hekimlerine atılan bilgilendirme mesajına dikkat çeken Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan da mesajda aile hekimlerinin son 2 ay içerisinde Türkiye geneli sadece 6 saat gördüğü bir eğitimle 4 yıl uzmanlık eğitimi görmüş ciddiye uzmanları ile denk görüldüğünü söyledi. Bu mesajda cildiye uzmanlarına alınmış tüm randevuların aile hekimine yönlendirileceğinin yazıldığını anlatan Dr. Eryazgan 'Yani bu mantıkla cildiye uzmanı olan tüm hekimlerin tıp fakültesi okurken gördükleri 1 aylık ortopedi stajı ile tüm ortopedi hastalarına bakmaları da normal! Akıl tutulması devam ediyor, hukuk bilim yok sayılıyor. 10 yıldır randevu krizinin sebebi olan Sağlık Bakanlığı günah keçisi bulmaya çalışıyor. Birlik Dayanışma Sendikası olarak bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Hukuksuz bilimdışı uygulamalar yerine aile hekimlerinin ile aile sağlığı çalışanlarının sorunlarını görün meslek örgütlerini dinleyin diyoruz' çağrısında bulundu.

Halkın sağlığını gözetmekten onur duyuyoruz

Öte yandan Cumhuriyetin 102. Kuruluş yıldönümünü de kutlayan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 'Cumhuriyetimizin 102. yılını gururla kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, eşit yurttaşlık, özgürlük ve laiklik temelleri üzerine kurulmuştur. Biz sağlık emekçileri, bu değerleri koruyarak, halk sağlığını gözetmekten ve insan hayatına hizmet etmekten onur duyuyoruz. Cumhuriyet; bir ulusun ayağa kalkma iradesidir. Biz sağlık çalışanları, her gün görevimizin başında bu iradeyi yaşatıyoruz. 102 yıldır olduğu gibi bugün de halkın sağlığı için, Cumhuriyet'in aydınlık yolunda hizmet ediyoruz' diye konuştu.