İstanbul Tabip Odası'nda bir araya gelen sağlık meslek örgütleri, aile hekimliği sisteminde artarak devam eden sorunları ve çözüm önerilerini basın toplantısında dile getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, aile hekimleri ve ASM çalışanları, aile hekimliği sisteminde yaşanan sorunları ve çözüm taleplerini bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Toplantıya İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin yanı sıra, AHESEN, BDS, Genel Sağlık-İş, Hekimsen, Hekim Birliği, HEP-SEN, Hürriyet Sağlık Sen, İSTAHED, Güç Sağlık Sen ve SES gibi sendikalar katıldı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Sercan Ahmet Uluç, aile hekimlerinin uzun süredir dile getirdiği sorunların görmezden gelindiğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi. Dr. Uluç, maaş sistemindeki adaletsizliği vurgulayarak, 'Son 6 ayda gelmeyen hasta kısmını bir yıla çıkardınız, ama gelmeyen hastalar hâlâ gelmiyor. 15 Aralık'ta ödenecek maaşımız hukuksuz şekilde gasp edilecek. Hasta olup bir ay çalışamadığımızda maaşımızın ancak yüzde 40'ını alabiliyoruz. Biz sizin köleniz değiliz!' ifadelerini kullandı.

OECD RAPORU TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Uluç, Türkiye'nin sağlık çalışanı sayısı ve sağlık harcamaları açısından OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığını belirterek, 'Nüfusa oranla hekim ve hemşire sayısında sonuncuyuz. Milli gelirden sağlığa ayrılan pay yüzde 4,7 ile OECD ortalaması olan yüzde 9,3'ün çok altında. Kişi başına düşen sağlık harcaması 2.300 dolar, OECD ortalaması 6.000 dolar. Bu kadar az personelle sistemi ayakta tutmaya çalışıyoruz; polikliniğin yüzde 40'ını yapıyoruz, aşı izlem ve rapor talepleriyle uğraşıyoruz. Buna rağmen maaşlarımızdan kesinti yapılması düşünülüyor' diye konuştu.

SAÇMA YÖNETMELİĞE SON ÇAĞRI

Dr. Uluç, 'Artık tükeniyoruz, dayanma sınırlarımızı aştınız. Bu saçma yönetmeliği geri çekin ve saha temsilcileriyle birlikte yeni bir yönetmelik hazırlayalım. Aksi takdirde OECD ortalamalarına ancak rüyamızda ulaşırız.' dedi.