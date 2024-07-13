Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, demokrasinin önemine dikkati çekerek milli birlik ve beraberlik mesajları verdi.KAYSERİ (İGFA) - Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 15 Temmuz’da yaşananları gösteren fotoğraflardan oluşan video gösterimiyle devam eden programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz yaptı.

Milli birlik ve beraberlik mesajları vererek demokrasinin önemini anlatan Rektör Yılmaz, “15 Temmuz gerçekten de milletin milli birlik içinde ayrısı gayrısını bırakıp, bir araya gelip, elbirliğiyle demokrasiyi kurtarmak, demokrasi devam ettirebilmek için kazandığı çok büyük bir zafer. Gerçek anlamda da bir zafer hakikaten. İşte o yüzden ben bu toplantılarımızın, bu anma günlerinin her zaman çok önemli olduğunun hep altını çizmeye çalışıyorum.” dedi.

Daha sonra İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Armağan Teke Lloyd bir konferans verdi.

Doç. Dr. Teke Lloyd, Tanzimat’tan bu yana Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki darbeler ile darbe girişimlerini anlattı