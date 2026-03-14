Ağrı Valiliği tarafından yapımı devam eden 270 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasında incelemelerde bulunuldu. Şehrin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen hastane projesinin mevcut durumu yerinde değerlendirilirken, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

AĞRI (İGFA) - Depreme dayanıklılığı artırmak amacıyla 194 deprem izolatörü bulunan hastane binasının yapım sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Modern teknolojik cihazlarla donatılacak hastanenin tamamlanmasının ardından Ağrı'da sağlık hizmetlerinin kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, incelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede, 'Şehrimizin sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek olan bu yatırımın yapım sürecini yakından takip ediyoruz. Hastanemizin hizmete girmesiyle birlikte doktor, hemşire ve sağlık çalışanı sayımız artacak; yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım üniteleri ve poliklinik sayılarımız da önemli ölçüde yükselmiş olacak' ifadelerini kullandı.

270 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte özellikle anne ve çocuk sağlığı alanında Ağrı'nın sağlık altyapısının güçlenmesi ve bölgedeki vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetine erişiminin sağlanması hedefleniyor.