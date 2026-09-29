​​​​​​​'Lezzetin Hafızası Anadolu' temasıyla Gastro Afyon 2026 için Başkan Burcu Köksal'dan davet

Veysel Kavrayan( AFYONKARAHİSAR İGFA)

Afyonkarahisar, Anadolu'nun köklü gastronomi kültürünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali için gün sayıyor. 'Lezzetin Hafızası Anadolu' temasıyla gerçekleştirilecek festival, gastronominin yanı sıra kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri de aynı çatı altında buluşturacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, hemşehrilerini ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gastronomi tutkunlarını kente davet etti.

'AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİNİN BAŞKENTLERİNDEN'

Başkan Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın binlerce yıllık tarihi, kadim kültürü ve medeniyet mirasıyla Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kentin zafer, termal ve gastronomi alanındaki kimliğine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'ın zengin mutfak kültürünün nesilden nesile aktarılarak geleceğe taşındığını ifade eden Köksal, festivalle birlikte kentin gastronomi değerlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Köksal, haşhaştan kaymağa, sucuktan lokuma, ekmek kadayıfından yöresel ürünlere kadar Afyonkarahisar'ın her bir lezzetinin bölgenin üretim kültürünü, emeğini ve gastronomi mirasını yansıttığını belirtti.

KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİ AYNI SAHNEDE

Festival kapsamında yalnızca gastronomi etkinlikleri değil, kültür, sanat ve sosyal faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Çocuklar, gençler, aileler ve her yaştan vatandaş için hazırlanan program kapsamında konserler, atölyeler, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Festival süresince Afyonkarahisar'da kapsamlı bir etkinlik atmosferi oluşturulması hedefleniyor.

EMİNE ERDOĞAN DA FESTİVALE KATILACAK

Festival, Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve katılımıyla da ayrı bir önem kazanacak.

Etkinlik kapsamında Anadolu'nun köklü gastronomi mirası, yerel üretim değerleri ve Afyonkarahisar'ın özgün lezzetlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

160 STANT ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Gastro Afyon 2026'da 160 stant ziyaretçilerle buluşacak. Yerel lezzetler, yöresel ürünler, otel ve gastronomi işletmeleri, kooperatifler, belediyeler ve özel tanıtım alanları festivalin önemli bölümlerini oluşturacak.

Gastronomiden kültüre, geleneksel üretimden uluslararası mutfaklara kadar geniş bir yelpazeye sahip program kapsamında; uluslararası mutfak sunumları, atölyeler, paneller, söyleşiler, yöresel yemek yarışmaları, tadım çadırları, esnaf ikramları, çocuk etkinlikleri, el sanatları atölyeleri, Ata Tohumu etkinlikleri ve Sıfır Atık çalışmaları gerçekleştirilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ANADOLU SOFRASI İÇİN REKOR DENEMESİ

Festivalin en dikkat çekici organizasyonlarından biri ise 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası' Guinness Rekor Denemesi olacak.

Anadolu'nun zengin mutfak kültürünün tek bir sofrada buluşturulmasının hedeflendiği organizasyonla, Afyonkarahisar'ın gastronomi alanındaki ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Gastro Afyon 2026'nın konser programı da birbirinden ünlü sanatçıları Afyonkarahisar'da buluşturacak.

2 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Yudum'un sahne alacağı program, saat 20.00'de Rotaband ve saat 21.30'da Poizi konserleriyle devam edecek.

3 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. Saat 20.00'de Ekin Uzunlar, saat 21.30'da ise İrem Derici festival alanında müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü olan 4 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. Saat 20.00'de Merve Özbey, saat 21.30'da ise Zakkum konser verecek.

EV HANIMLARI YÖRESEL LEZZETLER İÇİN YARIŞACAK

Festival kapsamında düzenlenecek Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması da Afyonkarahisar mutfağının geleneksel lezzetlerini ön plana çıkaracak.

3-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmada kadınlar, kendi hazırladıkları yöresel yemeklerle hünerlerini sergileyecek.

GASTRO AFYON'DA GÜÇ BİRLİĞİ

Festival; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve AFPAD Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve gastronomi profesyonellerinin iş birliğiyle hayata geçirilen Gastro Afyon'un, Afyonkarahisar'ın mutfak kültürünü koruma, tanıtma ve gelecek kuşaklara aktarma açısından önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA LEZZET, KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI

'Lezzetin Hafızası Anadolu' temasıyla düzenlenecek Gastro Afyon 2026, Afyonkarahisar'ın zengin mutfak kültürünü, yerel üretimini, geleneksel değerlerini ve kültürel mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Festival, 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gastronomi, kültür ve sanatın buluşma noktası olacak.

Festival kapsamında gastronomi dünyasının önemli şef, akademisyen, yazar ve sektör temsilcileri de panellerde bir araya gelecek. Panel programında Rafet İnce, Yunus Emre Akkor, Yağız İzgül, Adnan Şentürk, Ömer Faruk Çiftçi, Fikret Taşgıran, Hakan Kural, Hatice Nur Ege, Arzu Erdem gibi gastronomi dünyasının tanınan isimleri yer alacak. Akademik ve sektörel buluşmalarda ise Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, Doç. Dr. Özgür Kızıldemir ve Doç. Dr. Sedat İpar'ın yanı sıra gastronomi yazarları ve sektör temsilcileri bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

'Sofradan Ekrana', 'Bir Şehrin Hafızası', 'Şeflerin Gözünden Yeni Nesil Afyon Mutfağı', 'Gastronomi Diplomasisi' ve 'Farklı Yönleriyle Türkiye'de Gastronomi Eğitimi' başlıklarında gerçekleştirilecek buluşmalarda Anadolu'nun lezzet mirası, Afyonkarahisar mutfağının geleceği, gastronomi eğitimi ve gastronominin kültürler arası iletişimdeki rolü ele alınacak.

AFPAD BAŞKANI KALKAN GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI

AFPAD Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği Kurucu Başkanı Şef Hamza Kalkan Festivalin ana paydaşlarından AFPAD Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği Kurucu Başkanı Şef Hamza Kalkan, Afyonkarahisar mutfağının sahip olduğu zenginliğin yalnızca yöresel ürünlerden ibaret olmadığını belirterek, bu mirasın doğru anlatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekiyor.

FESTİVAL HAZIRLIKLARI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERDE TAMAM

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Süleyman Kodal ve tüm ekibi haftalardır süren hazırlıklarını bitirmek üzere olduklarını ve her türlü duruma göre planlama yaptıklarını belirtirken; bu yıl katılım ve talepten dolayı bir kat daha heyecanlı olduklarını, tüm Afyonkarahisarlı hemşehrililerini ve tüm yurtiçi ve yurtdışından gelecek misafirleri ağırlamak için sabırsızlandıklarını kaydetti.



FESTİVALİ GAZETECİ VEYSEL KAVRAYAN YERİNDE TAKİP EDECEK

8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali, gastronomi alanındaki uzmanlığıyla tanınan gazeteci Veysel Kavrayan tarafından da yerinde takip edilecek.

Uluslararası Haber Ajansı ve Türkuaz Uluslararası Haber Ajansları Haber ve Yayın Koordinatörü, gazeteci ve gastronomi uzmanı Veysel Kavrayan, festival boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri, gastronomi buluşmalarını ve Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini okuyucular için yerinde takip ederek haberleştirecek.

GALA GECESİ SİNNADA OTELDE

Festivalin Gala programının da gerçekleşeceği ve yeni Turizm yatırımı olan, Türkiye'nin ilk tropikal atmosferli well-being termal & SPA Oteli olarak öne çıkan Sinnada Resort & Thermaland Afyon Otel'de konuşlanacak olan Veysel Kavrayan 3 gün boyunca festivali yakından takip edecek.



