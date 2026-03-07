Ağrılı Şair ve yazar İsmail Balat'ın kaleme aldığı 'ABSÜRT - Dijitalde Kaybolmuş Hayatlar' adlı eser okuyucularla buluştu.

AĞRI (İGFA) - MİR Grup ve Yunus Karabulut'un sponsorluğunda yayımlanan eser, dijital dünyanın insan yaşamına nasıl yön verdiğini ve zaman zaman bireyleri nasıl yalnızlaştırdığını gerçek hayattan esinlenen hikâyeler üzerinden anlatıyor. Kitapta özellikle televizyon, sosyal medya, cep telefonu, tablet ve TikTok gibi dijital araçların günlük yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor.

Tamamen yaşanmış olaylardan ilham alınarak kaleme alınan hikâyelerin yer aldığı eser, dijital çağın getirdiği tehlikelere ve insan ilişkilerindeki dönüşüme dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yazar İsmail Balat, kitabın dijital dünyanın görünmeyen yüzünü anlatan ibretlik hikâyeler içerdiğini belirterek okuyuculara farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

'ABSÜRT - Dijitalde Kaybolmuş Hayatlar' kitabı internet satış platformları ve seçkin kitapçılarda okuyucuların ilgisine sunuldu.