Tarihçi-yazar Abdullah Şahin, Cumhuriyet'in 100. yılıyla başladığı yazarlık serüvenini, geniş kitlelere hitap eden popüler tarih kitaplarıyla sürdürüyor. Geçmişi hikayelerle anlatan Şahin'in yeni eseri, 'Savaşın Gölgesinde' EKS Yayıncılık'tan özel baskıyla çıktı.

BURSA (İGFA) - Tarih anlatımını geniş kitleler için daha anlaşılır ve etkileyici hale getirmeyi hedefleyen Abdullah Şahin, kısa sürede dikkat çeken bir kitap serisine imza attı.

Yazarın edebiyat dünyasına adım attığı ilk eseri 'Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm', Kurtuluş Savaşı'nın isimsiz kahramanlarını merkeze alarak okurdan ilgi gördü. Bu çıkışın ardından yayımlanan 'Mustafa Kemal'le Kutlu Yolculuğa Çıkanlar 19 Mayıs 1919' ise 2025 yılında raflardaki yerini aldı ve özgün anlatımıyla öne çıktı. Şahin, bu eserinde tarihi olayları insan hikâyeleri üzerinden aktarma yaklaşımını güçlendirdi.

Serinin devamında gelen 'Ulu Çınarın Gölgesinde - Osmanlı'nın Çöküş Hikâyeleri' ve son olarak yayımlanan 'Savaşın Gölgesinde', Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine farklı bir bakış sunarken, özellikle 'Savaşın Gölgesinde', yalnızca tarihsel olayları aktarmakla kalmayıp dönemin ruhunu da hissettiren anlatımıyla dikkat çekti.

Eserde, Enver Paşa ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki yaklaşım farkı çarpıcı bir şekilde ele alınırken, imparatorluğun son yıllarındaki karar süreçleri de bu çerçevede değerlendiriliyor. Makedonya'dan Sofya'ya, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye uzanan geniş anlatı, savaşın yalnızca cephede değil, insan hayatında bıraktığı izleri de gözler önüne seriyor.

Şahin'in eserlerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise dengeli yaklaşımı.

Yazar, kahramanlık hikâyelerinin yanı sıra savaşın karanlık yönlerini, çıkar ilişkilerini ve bireylerin yaşadığı ahlaki sınavları da ele alarak gerçekçi bir tablo çiziyor.

Akıcı diliyle geniş bir okur kitlesine ulaşan 'Savaşın Gölgesinde', tarihi bir bilgi aktarımının ötesine taşıyarak okura adeta bir deneyim sunuyor.

Abdullah Şahin, bu serisiyle geçmişi anlamanın bugünü kavramadaki önemini bir kez daha hatırlatırken, popüler tarih alanındaki yerini sağlamlaştırıyor.

'Savaşın Gölgesinde - Osmanlı'nın Çöküş Hikâyeleri - Yıkılıştan Yeniden Doğuşa', tarih meraklıları için raflarda öne çıkan eserler arasında yerini almış durumda.