Millî Eğitim Bakanlığının, ABD'de yaşayan Türk öğrencilerin Türk dili ve kültürünü öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Türkçe kursları başlıyor.ANKARA (İGFA) - "Amerika Türkçe ve Türk Kültürü Kursları" başlığı altında düzenlenen eğitim programının açılışı için çevrim içi toplantı yapıldı.

Çok sayıda paydaşın hazır bulunduğu toplantıya Türkiye'nin Vaşington Büyükelçisi Sedat Önal bir video mesaj ile katıldı. Mesajında hem emeği geçen kişilere hem de katılımcı veli ve öğrencilere teşekkür eden Büyükelçi Önal, "Bir milletin kendi diline hâkim olması, özellikle kendi ülkesinden uzakta yaşayan toplumlarda kültürün taşınması ve sonraki kuşaklara iletilmesi, milli kimlik ve şuurun korunması bakımından temel bir taşıyıcı konumundadır." dedi.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ise söz konusu eğitim programının ABD'de yaşayan ve Türkçe eğitimine erişmek isteyen tüm öğrenciler için değerli bir imkân olduğunu vurgulayarak programa katılan eğitimcilere ve öğrencilere başarılar diledi.

Programın açılmasına öncülük eden Vaşington Eğitim Müşaviri Zeliha Koçak Tufan, söz konusu programın son 2 yılda yüzlerce öğrenciye ulaşarak ABD'de yaşayan Türk gençlerinin dil ve kültür edinimine önemli katkılar sağlamasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Derslerde öğrenciler her bir yörenin tarihini, farklı bölgelerin yemek kültürünü öğreniyor ve ev ödevi olarak farklı yöresel yemekler de yapıyor.

"Amerika Türkçe ve Türk Kültürü Kursları" ve sunulan diğer imkânlara ulaşmak isteyenler için detaylı bilgiler vasington.meb.gov.tr adresinde.