Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Brooklyn kentinde kendi terzi atölyesini işleten moda tasarımcısı Gül Recepoğlu, Amerika'daki terzilik sektörüne yeni bir soluk getiriyor. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, ABD’de terzilik yapmanın tüm detaylarını Gül Recepoğlu’ndan öğrendi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Uzun yıllar ünlü modacı Nur Yerlitaş ile çalışan ve Türkiye’de 23 yıl terzilik yaparak deneyim kazanan Gül Recepoğlu, Amerika'ya ilk olarak 2013 yılında ailesiyle gezmek için geldi. 2015 yılında tekrar dönerek burada kalmaya karar verdi ve kendi terzi dükkanını açtı. Gül Recepoğlu, gelinlik ve abiye dikimi konusunda uzmanlaşmış olmasının yanı sıra, tadilat işlerinde de büyük bir yetkinliğe sahip.

LİSANS SAHİBİ OLMAK GEREKİYOR

Amerika'da terzilik yapabilmek için lisans ve çalışma izni gerekliliğine dikkat çeken Recepoğlu, bu süreçte Türk diplomasının tercüme edilip Amerikan standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, Amerikan iş kültürüne uyum sağlamak ve işinizi iyi bilmek de büyük önem taşıyor.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU: İŞ KAPILARI AÇILDI!

Recepoğlu, Manhattan’da düzenlenen büyük bir terzi yarışmasında birincilik kazandıktan sonra ünlü bir moda şirketinde iş teklifini kabul ederek kariyerini burada sürdürdü. Ancak, kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için ayrıldığını belirtiyor. Şu anda Brooklyn’deki atölyesinde, özel elbiseler ve tadilat hizmetleri sunuyor.

Recepoğlu’nun atölyesinde tadilat işlerinin ücretleri, yapılan işin niteliğine göre değişiklik gösteriyor. Pantolon paçası tadilatları 20 dolardan başlıyor. Elbiselerin yan taraflarının daraltılması veya boyunun kısaltılması işlemleri ise, kullanılan malzemeye ve işçiliğe bağlı olarak 40 dolardan başlayabiliyor. Özel dikim hizmetlerinde de fiyatlar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Abiye elbiseler ise kumaş ve modeline göre değişiklik gösteriyor.

Amerika’da terzilik yapmanın yüksek gelir potansiyeline sahip olduğunu belirten Recepoğlu, işin kalitesi ve müşteri memnuniyetinin önemine vurgu yapıyor. Müşterilerine güler yüzle yaklaşmanın ve kibar bir ilgi göstermenin, sektördeki başarının anahtarlarından biri olduğunu ifade ediyor.

Amerika’da terzilik sektörünün yüksek gelir potansiyeline sahip olduğunu belirten Recepoğlu, el işçiliği ve müşteri memnuniyetinin önemine vurgu yapıyor. Dükkan açmanın maliyetinin ortalama 30-35 bin dolar arasında olduğunu ifade eden Recepoğlu, bu maliyetin kira, depozito, malzeme ve diğer masrafları kapsadığını belirtiyor.

Gül Recepoğlu, Türkiye'den gelen terzilere Amerika'da başarılı olabileceklerini, yeterli deneyim ve yetkinlikleri olanların cesur bir şekilde adım atmaları gerektiğini söylüyor.

Brooklyn'deki terzi dükkanına gelenlerin hem tadilat hem de özel dikim hizmetlerinden faydalanabileceğini belirten Gül Recepoğlu’nun kapıları her zaman açık. Şehrin kalbinde, moda ve terzilik alanında kaliteden ödün vermeyen bir hizmet sunan Recepoğlu, hem yerel halk hem de turistler için tercih edilen bir adres olmayı sürdürüyor.