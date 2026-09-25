Maltepe Belediyesi, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği 8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali ile 30'a yakın ülkeden tiyatro topluluklarını ve tiyatroseverleri bir araya getiriyor. 'Hayat Sahnede' sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde, 30'a yakın ülkeden gelen tiyatro toplulukları oyunlarını sergileyecek.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, tüm tiyatroseverleri festival kapsamındaki etkinliklere davet ederek, 'Tiyatronun evrensel gücü; farklı coğrafyalardan gelen hikâyeleri aynı duyguda birleştirmekte, ötekileştirmeden bir araya getirmektedir. Dünyayı ve sanatı daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir anlayışla kucaklamak; sahnenin sunduğu o özgürleştirici alanı toplumsal yaşamın her alanına yaymak en büyük sorumluluğumuzdur. Maltepe'yi kültürün ve sanatın evrensel merkezlerinden biri yapma kararlılığımızla, festival boyunca perdesini bizlere açacak olan tüm tiyatro emekçilerine teşekkür ediyorum. Sanatın birleştirici gücü altında buluşmak, sahnenin büyüsünü birlikte paylaşmak üzere tüm komşularımızı ve sanatseverleri perdelerin ardındaki bu muazzam yolculuğa davet ediyorum' diye konuştu.

FESTİVAL 'KIRMIZI HALI' TÖRENİ VE KONSERLE BAŞLAYACAK

Ekim ayı boyunca sürecek festivalin ilk programı 1 Ekim Perşembe günü 'Kırmızı Halı' töreniyle başlayacak. Saat 21:00'de ise Romanya Yaş Büyükşehir Orkestrası ve Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası sahne alaca. 2 Ekim Cuma, Saat 18:00'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 'Sınır Tanımayan Güç: Tiyatro' başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 20:00'de ise Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Yaşar Ne Yaşar, Ne Yaşamaz' oyunu sahnelenecek.

FİLİSTİNLİ AL-KASABA TİYATROSU, MALTEPE'DE

3 Ekim Cumartesi, Adana Serlev Tiyatro, 'Nihayet Bitti' oyunuyla saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak. 4 Ekim Pazar ise Filistin Al-Kasaba Tiyatrosu, zorla göçe zorlanan ve savaşın en kötü yüzüyle karşılaşan kadınların dramına değinen 'Derin Sesler' (Deep Voices) oyununu saat 20:00'de sergileyecek.

5 Ekim Pazartesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi İnce Memed Salonu'nda, saat 20:00'de Gürcistan Ozurgeti Devlet Tiyatrosu, 6 Ekim Salı ise İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Çarpışma' adlı oyunu ile sahne alacak.

NURHAN TEKEREK, KEMAL BAŞAR VE VALENTINA SOFOKLEOUS ATÖLYE ÇALIŞMASI DÜZENLİYOR

7 Ekim Çarşamba, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, saat 18:00'de Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Kemal Başar ve Valentina Sofokleous rehberliğinde atölye çalışmaları düzenlenecek. Saat 20:00'de, Kadıköy Halk Tiyatrosu 'Celile' oyununu sahneleyecek. 8 Ekim Perşembe, Ankara Tiyatro Oyun Akademisi'nin 'Radyo-yu Hümayun' oyunu, saat 20:00'de, izleyiciyle buluşacak.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN 'GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM'

9 Ekim Cuma, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Geç Kalanlar', 10 Ekim Cumartesi, Sarıyer Belediye Tiyatrosu, 'Katakulli', 11 Ekim Pazar, İBB Şehir Tiyatroları, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', 12 Ekim Pazartesi, Kosova Prizren Sanat Tiyatrosu, 'Şeçer Pare' oyunlarıyla saat 20:00'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnede olacak.

FESTİVALİN KAPANIŞINI UKRAYNALILAR YAPACAK

26 Ekim Pazartesi, Mersin Yenişehir Şehir Tiyatrosu, 27 Ekim Salı Sui Generis Tiyatro, 'Cambazın Cenazesi', 28 Ekim Çarşamba Bulgaristan Silistre Devlet Tiyatrosu, 'Vatan Yahut Silistre' oyunlarıyla saat 20:00'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnede olacak. 30 Ekim Cuma ise Prof. Dr. Ebru Gökdağ, Haldun Açıksözlü ve Bogdan Strutiniski rehberliğinde saat 18:00'de atölye çalışmaları yapılacak. Festival, 31 Ekim Cumartesi, Ukrayna Ulusal Operet Tiyatrosu'nun (National Operetta of Ukraine) vokal ve bale sanatçılarının katılımıyla saat 20:00'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen 1 Salonu'nda düzenlenecek 'Büyük Gala' konseri ve gösterisiyle sona erecek.