Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, aralarında kanser, diyabet ve MS ilaçlarının da bulunduğu 72 ilacın SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında; 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS (Multipl Skleroz) ilacı başta olmak üzere farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilaç yer aldı.

Bakan Işıkhan açıklamasında, 'Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile özellikle kronik ve ciddi hastalıklarla mücadele eden hastaların tedaviye erişiminin kolaylaşması hedeflendi.