Bu yıl 6'ncısıdüzenlenen Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması için başvuru süreci tamamlandı. 'Yazmasam deli olacaktım' temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, jüri değerlendirme süreci başlarken yarışmaya toplamda bini aşkın başvuruyla rekor bir katılım sağlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ödüllü 6. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması için başvuru süreci sona erdi. Ödüllü yarışmada bini aşkın hikâye için değerlendirme süreci başladı.

Başvuru şartlarını taşıyan 825 eser ise değerlendirmeye kabul edildi.

SONUÇLAR 4 MAYIS'TA

Seçici kurul tarafından değerlendirmesi gerçekleştirilecek yarışmanın sonuçları 4 Mayıs Pazartesi tarihinde www.sakarya.bel.tr adresinden açıklanacak Ödül töreni ise 9 Mayıs Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek.