Vizyondaki filmlerin yanı sıra Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde vizyona girecek Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930'lu yılların Türkiyesi'nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediniyor. Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği filmde Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun'a, Ahmet Rıfat Şungar Münir Hayri Egeli'ye, Ertan Saban Mustafa Kemal Atatürk'e, Şifanur Gül Nükhet'e, Melis Sezen Saygun'un eşi Mediha Hanım'a, Birce Akalay Nimet Vahid'e, Okan Yalabık Osman Zeki Üngör'e, Mehmet Özgür Süleyman'a hayat veriyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Kelly Marcel’in üstlendiği Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance), artık kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olan, tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom’un hikayesini konu ediniyor. Artık aynı vücutta yaşamaya alışmış olan Eddie ve Venom kaçmaktadır. Onlar her iki dünya tarafından da takip edilmekte ve ağlar gittikçe birbirine yaklaşmaktadır. İkili, Venom ve Eddie'nin son dansında perdeleri kapatacak yıkıcı bir karar vermek zorunda kalır.

Haftanın animasyon filmlerinden Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, Perişlerin ortaya çıkmasıyla dünyası değişen Elif ve arkadaşlarının maceralarını konu ediniyor. Elif’in hayatı, odasında oyuncak ayısıyla oynarken beklenmedik bir şekilde Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini’nin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Periş ve Tini, Perişlerin gizemli dünyası olan Zerre’ye geri dönmeye çalışır. Dünyada fazla kalamayan Perişlerin hastalanma tehlikesi olunca, Elif ve arkadaşları kendilerini zamana karşı büyük bir maceranın içerisinde bulur.

Haftanın bir diğer animasyon filmi Mustafa, bir üçlemenin ilk filmi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarına odaklanıyor. Küçük bir çocuk olan Kemal, büyüyünce astronot olmayı istemektedir. Ancak anne ve babası, oğullarının ileriki yaşlarda hayal kırıklığına uğramaması için kendisi adına ulaşabileceği hedefler belirlemesini ister. Oğlunun mutsuzluğunu fark eden annesi, dedesi Arif’in onu daha gerçekçi bir zemine çekeceğini düşünerek Mustafa’yı dedesinin yanına gönderir. Kemal’in isteklerini dinleyen Arif, ona Mustafa Kemal’in hikayesini anlatmaya başlar. Mustafa Kemal’in hikayesini dinleyen Kemal kendisini, onun gibi büyük bir hayali olan ve yine onun gibi hayaline ulaşması zor görünen bir çocuğun dünyasının içinde bulur.

Haftanın korku filmlerinden Garez, kullanılmayan bir otele kontrole giden polis ekiplerinin şahit olduğu olayları konu ediyor. Bir polis ekibi gece devriyesindeyken aldıkları ihbar üzerine uzun zamandır kullanılmayan bir oteli kontrol etmeye gider. Otelden kadın çığlıkları gelmektedir ve ekip binaya girdiğinde karşılaştıkları manzaradan olayın düşündükleri kadar basit olmadığını anlar. O andan itibaren yaşanan her şey polis kamerasına kaydedilir.