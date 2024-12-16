Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli eserlerin katılımıyla düzenlenen “5. Uluslararası Darülmülk İslâm Sanatları Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen “Uluslararası Darülmülk İslâm Sanatları Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, “Bugün ödül törenini yapacağımız İslam sanatları aslında bir düşüncenin, bir felsefenin, bir ruhun taşa, harflere, kağıda, tuvale yansımış halidir. Bunun da arkasında bir medeniyet, bir dünya görüşü vardır” dedi.

“SANATÇININ ELİNDEN TUTMADA BÜYÜK GAYRETLER GÖSTEREN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Eski geleneklerde İslam sanatlarının hamilerin himayesi altında ilerlediğini kaydeden Kılıç, “Sanatçıların elinden büyükler tutardı. Sanatçının elinden tutmada büyük gayretler gösteren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Hep beraber bu geleneğimizi ihya etmek durumundayız. Kimimiz sanatıyla, kimimiz maddi imkanlarıyla, kimimiz bürokratik imkanlarıyla, kimimiz nefesiyle, kimimiz de seyirci olarak yani bundan zevk alarak çünkü sanat eğitir aynı zamanda. Yapanı da eğitir gözlemleyeni de eğitir. İnceltir, rafine zevk haline getirir. O sanat eserine bakan gözden de bir terörist çıkmaz” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR FAALİYETLERLE ZİYARETÇİLERİMİZE YENİ UFUKLAR AÇMAYI ARZU EDİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Şeb-i Arus haftasında yurt içinden ve yurt dışından birçok misafiri Konya’da ağırladıklarını anımsatarak, “En yoğun olduğumuz zamanlardayız. Şeb-i Arus haftasında da bu tür kültür-sanat faaliyetleriyle hem gelen ziyaretçilerimize yeni ufuklar açmayı hem de taçlandırmayı düşündüğümüz bir program icra ediyoruz” diye konuştu.

“KONYA GÜNÜMÜZDE DE TÜRK-İSLAM SANATLARININ EN ÜST SEVİYEDE İCRA EDİLDİĞİ BİR MERKEZ KONUMUNDA”

Türk-İslam sanatına çok kıymetli eserler ve sanatçılar kazandıran Konya’nın, günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanatların en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumunda olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “İnsanlığın mirası ve ecdadımızın mührü kabul edilen geleneksel sanatların yaşatılması, aslında bizlere bırakılan bir görevdir. Bizler de bu görevi layıkıyla yerine getirmek için böyle anlamlı yarışmaları hayata geçiriyoruz. Hamilik yapmak büyük bir iş. Onun bir ucundan tutabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü kamunun şehri imar etmek gibi bir görevi olduğu kadar ihya etmek gibi bir görevi olduğunu da biliyoruz” dedi.

Hat sanatında Pakistan’dan Huda Purnawadi birinci olurken, Yusuf Mazı ikinci, Muhammed Hafız Az Asyari üçüncü oldu.

Minyatür sanatında Reyhan Budan birinci, Meliha Ayla Sayıtoğlu ikinci, Öykü Özer üçüncü oldu.

Tezhip sanatında İran’dan Setareh Ghanbari birinci, Simin Edalatzade ikinci, Merve Nur Kutluer üçüncü oldu.

Çini sanatında Seyyide Yılmaz birinci, Tülay Altay ikinci olurken, Nesrin Yavuz ise üçüncülüğe lâyık görüldü.