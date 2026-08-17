Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen dijitalleştirme çalışmaları kapsamında 485 bin yazma ve nadir matbu eserin dünyanın en büyük yazma eser portalı üzerinden erişime açıldığını açıkladı. Portalın bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yüzlerce yıllık ilim ve kültür mirasının dijital ortamda dünyanın her yerinden erişilebilir hale getirildiğini açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen dijitalleştirme çalışmaları kapsamında 485 bin yazma ve nadir matbu eserin dünyanın en büyük yazma eser portalında araştırmacıların ve kültür meraklılarının erişimine sunulduğunu belirtti.

PORTAL 1,3 MİLYON KEZ ZİYARET EDİLDİ

Bakan Ersoy, 30 bini aşkın üyeye ulaşan portalın bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildiğini açıkladı. Portalda eser görüntüleme sayısı 5 milyon 863 bini, görüntülenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bini, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bini aştı.

ESERLER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE DİJİTALLEŞTİRİLİYOR

Dijitalleştirme sürecinin eserlerin fiziksel bütünlüğüne zarar vermeden yürütüldüğünü belirten Ersoy, her bir eserin konservasyon uzmanlarının gözetiminde yüksek çözünürlükte dijital ortama aktarıldığını ifade etti. Eserlerin uluslararası standartlarda hazırlanan bibliyografik kayıtlarla erişime açıldığını belirten Ersoy, bu sayede kültürel mirasın hem afetlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı korunmasının hem de kullanım kaynaklı yıpranmanın önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

'DİJİTAL KÜLTÜR HAZİNEMİZİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilerin sunduğu imkânlardan yararlanarak dijital kültür hazinesini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Ersoy, projede emeği bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı çalışanları, uzmanlar ve restoratörlere teşekkür etti. Ersoy, yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin yazma eser mirasının yalnızca korunmadığını, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların kullanımına sunulduğunu vurguladı.