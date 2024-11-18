“35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” Metro Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı tarafından 3. kez düzenleniyor.İSTANBUL (İGFA) - “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”, genç şefleri gıda atıklarını azaltma ve sürdürülebilir mutfak tekniklerini benimseme konusunda teşvik etmek amacıyla üçüncü kere düzenleniyor. Bu yıl “Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak” teması kapsamında genç şeflerden sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, yerli ve Coğrafi İşaret tescilli ürünleri kullanarak yaratıcı ve ilham veren reçeteler oluşturmaları bekleniyor.

Yarışmayı kazanan genç şefler, Metro Türkiye’nin sürdürülebilirlik elçileri olurken, sağlanacak uluslararası eğitim fırsatı sayesinde elde edecekleri global tecrübelerle kariyerlerinde önemli bir adım atma olanağına sahip oluyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 6 OCAK!

Adaylar, 18 Kasım 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde hazırladıkları reçetelerini www.35yasalti3sef.com adresinden başvuru yaparak iletebilecekler. Başvurular, gastronomi eğitimi, mutfak deneyimi, yaratıcılık, teknik bilgi ve Türk mutfağı ile olan ilişkisi gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Başvurular arasından seçilecek 10 şef, 20 Ocak 2025’te websitesinde ve sosyal medyada açıklanacak. İlk 10’a kalan adaylar; başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemeği, 11 Şubat’ta Gastronometro’da jürinin tadımına sunacak. Yarışmadan iki hafta önce ise ilk 10’a kalan adaylar için geçmiş yılların yarışmanın kazanan şefleri ve Gastronometro şeflerinin katılımı ile bir mentorluk seansı da düzenlenecek.

25 - 35 yaş arasındaki tüm genç şeflere açık olan ve ücretsiz olarak başvurulan yarışmada başvuran şeflerin, profesyonel aşçı olarak aktif çalışıyor olması ve en az iki yıllık profesyonel aşçılık iş tecrübesine sahip olması gerekiyor

KAZANAN 3 ŞEF, PORTEKİZ’DE EĞİTİM HAKKI ELDE EDECEK

“35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” ile Metro Türkiye, atıksız mutfak pratiklerini genç şefler için bir motivasyon haline getirmeyi hedefleyerek, finale kalan üç genç şefe sürdürülebilir mutfak odağında, Portekiz’de yer alan Metro gastronomi platformunda eğitim hakkı verecek. Bu eğitimle genç şefler uluslararası arenada deneyim kazanırken, aynı zamanda sürdürülebilir restoran prensiplerini benimseyen yabancı şeflerle tanışma ve reçete deneyimleme şansı yakalayacak.