Osmangazi Belediyesi tarafından 'Orhan Kemal Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 35 ülkeden karikatür sanatçılarının hazırladığı 50 özel eserden oluşan 'Uluslararası Orhan Kemal Karikatürleri Sergisi', sanatseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde açılan sergide, dünyanın 35 farklı ülkesinden karikatür sanatçılarının hazırladığı 50 özel eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Karikatürist Mustafa Yıldız tarafından dünyanın farklı ülkelerindeki karikatür sanatçılarına Orhan Kemal temalı eserler hazırlamaları için çağrı yapıldı. Yapılan çağrıya 35 ülkeden 137 çizer katılarak yaklaşık 200 eser üretti. Bu eserler arasından seçilen 50 Orhan Kemal karikatürü, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Orhan Kemal Karikatürleri Sergisi' kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyaca ünlü karikatüristlerin hazırladığı ve ilk kez Osmangazi'de sanatseverlerle buluşan eserler, 16-31 Mayıs tarihleri arasında Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

'Böyle Uluslararası Bir Sergiye Ev Sahipliği Yapmaktan Gurur Duyuyoruz'

Bu yılın Osmangazi Belediyesi tarafından 'Orhan Kemal Yılı' olarak ilan edildiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, 'Böyle uluslararası bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Orhan Kemal bize sıradan insanın ağır trajedisini sergiliyor. Karikatür ise bize bir başka gözle hicvi sergiliyor. Aslında karikatürdeki komik, aynı zamanda ağır bir trajedidir. Bu nedenle Orhan Kemal'in öyküleriyle karikatürler bir anlamda aynı yolda buluşuyor. Değerli karikatür sanatçıları, Orhan Kemal'e dışarıdan bir gözle bakarak başka Orhan Kemal yüzleri sunmuş. Herkesi bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.' şeklinde konuştu.

'200 Eserden 50 Tanesini Sergiledik'

Yaptığı çağrıya 35 ülkeden 137 karikatüristin katılarak yaklaşık 200 eser ürettiğini belirten karikatürist Mustafa Yıldız, 'Orhan Kemal'i anlatan bir sergi açmak istedik. Sergimizin uluslararası olmasına karar verdik ve bu doğrultuda bir duyuru yaptık. Yapılan çağrıya 35 ülkeden 137 çizer katılarak yaklaşık 200 eser üretti. Biz de bu eserlerden 50 tanesini seçerek Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Orhan Kemal Karikatürleri Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunduk. Bu sergi ilk kez Osmangazi'de düzenleniyor.' ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Karikatürist Mustafa Yıldız ve sanatseverler birlikte sergiyi gezdi.