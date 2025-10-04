Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 27 Eylül Cumartesi akşamı Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Büyük Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi. Sunuculuğunu Oylum Talu ile Yekta Kopan'ın üstlendiği gecede, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu.

ADANA (İGFA) - Festival içeriğinde, Başkan Zeydan Karalar'ın Gazze hassasiyeti nedeniyle yer alan Gazze seçkisi ilgi görürken, Gazze'de zulmün sol bulmasına yönelik mesajlar öne çıktı.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin kazananları açıklandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Pelin Esmer'in 'O Da Bir Şey Mi' filmi En İyi Film seçilirken, Yılmaz Güney Ödülü de Orhan Eskiköy'ün 'Ev' filmine verildi. En İyi Belgesel Ödülü, Sibel Karakurt'un 'Eskisi Gibi' filmine giderken, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Türkiye'den Fırat Yücel'in 'Happiness' filmi En İyi Film ödülünü kazandı. Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda ise En İyi Senaryo Ödülü, Pınar Arıkan'ın Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından uyarladığı 'Kesik Baş'a verildi.

Ödül Töreni, Başkan Zeydan Karalar'ın tutuklu olduğu Silivri'den gönderdiği mesajla başladı.