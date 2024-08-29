30 Ağustos Cuma günü vizyona girecek olan yeni filmler; Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi, Sizi Dinliyor, Sevgilim Kaç, Oyunda Kal: Eğlence Arenası, Kar Masalı, Eşimin Eski Eşi, Aşka Düşmek, El Kafirun ve İvanushki: Son Tur filmleri sinemaseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Bilim kurgudan komediye, korkudan animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 30 Ağustos Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Çocuk izleyicileri beyazperdede buluşturacak olan Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi, genç kelebekler Patrick ve Jennifer ile tırtıl Marty’nin heyecan dolu macerasını konu ediyor. En seçkin kelebek türü olan Monarklar, Kelebek Akademisi’nde özel bir eğitim alarak dışarıdaki hayata hazırlanırlar. Fakat kanatları tam gelişmemiş olan Patrick göç etme hazırlıkları yapan arkadaşları tarafından geride bırakılır. Patrick, tırtıl arkadaşı Marty ile birlikte arkadaşlarının peşlerine takılır ve onları yakalamayı planlayan karga sürüsü olduğunu fark eder. Acaba yeni arkadaşı, cesur kelebek Jennifer’ın da yardımıyla arkadaşlarını kurtarabilecek midir?

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir seri katil hikâyesi olan Sevgilim Kaç, gerilim severlerle beyaz perdede buluşuyor. Film, çarpık bir tek gecelik ilişkinin bir seri katilin acımasız cinayet çılgınlığına dönüşmesini anlatıyor.

Korku ve bilimkurgu türündeki Sizi Dinliyor, devrim niteliğindeki yeni bir ev cihazı olan, AIA adlı dijital aile asistanını test etmek üzere seçilen bir ailenin başından geçen olayları anlatıyor.

Oyunda Kal: Eğlence Arenası, ailelerinden uzakta çeşitli engellerden oluşan parkurlarda kıyasıya yarışacakları bir yarışma programına katılan on iki gencin, büyük ödül için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Karne haftası gelip çattığında, çocukların tatil planlarında bir değişiklik olur. Çocuklar bir yandan yazın keyfini tatil yaparak çıkarırken bir yandan da yarışacaklardır.

Yönetmen koltuğunda Erkan Özcan'ın oturduğu komedi türündeki Kar Masalı’nın oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Tuna Arman, Ahmet Kayakesen, Ali Rıza Tanyeli, Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor.

Eşimin Eski Eşi, tehlikeli bir suçlu olan bir mahkumun raporunu yazmakla görevlendirilen bir psikiyatristin hikayesini konu ediyor. Psikiyatrist Youssef, raporu hazırlarken Taha, arkadaş olurlar. Yousssef, Taha ile konuştuğunda eşi olan Sahar'ın Taha’nın eski eşi olduğunu öğrenir.

İskoçya ve Londra arasında geçen Aşka Düşmek, kendilerinden kaçmaya çalışan Kira ve Ian’ın bir hafta sonunda tanışmalarının romantik aşk hikayesi konu alıyor. 30’lu yaşlarında olan Kira ve Ian ilk kez İskoçya'nın batı kıyısındaki Skye Adası'nda bir araya gelir. Aralarında büyük bir çekim hisseden ikili, bir buçuk günün ardından birbirlerinden ayrılıp, Birleşik Krallık'ın başkentine, eski rutinlerine geri dönerler. Bir başkasına gerçek anlamda bağlanmaya hazır olmadan önce ikisinin de kendilerinden kaçmayı bırakması gerekecektir.

Haftanın korku filmlerinden El Kafirun’un konusu kısaca şöyle: Fatih ve Selim geçimini hırsızlık yaparak sağlayan iki arkadaştır. Bir gün girdikleri bir köşkte ölü bir adama rastlarlar. Ölü adamın şokunu üstlerinden atamadan köşkte paranormal olaylar olmaya başlar. Köşkte buldukları video kasetlerde içinde kendilerinin de olduğu görüntüler izlerler. Evi soymaktan vazgeçip kaçmaya karar verdiklerinde ise her şey için çok geçtir. Çünkü evde yalnız değillerdir, Kafirun cinleri de onlarla birliktedir.

İvanushki: Son Tur, çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye karar veren üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Üç çocukluk arkadaşı, hayatları boyunca hiç çılgınca bir şey yapmadıklarını ve hep başkaları için bir şeyler yaptıklarını fark ederler. "Ivanushki International" hayranı olarak, çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye karar verirler ve tüm sorunlardan uzaklaşmak için Ivanushki'nin Güney Rusya turuna katılırlar.