Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak KültürSanat etkinlikleri kapsamında 2025’in ilk sahnesi çocuk oyunu oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği“Karga ile Ayı” oyunuçocukların kahkalarıyla geçti. Minik tiyatro severlere dostluğun, hayallerin peşinden gitmenin ve farklı yaşam tarzlarına saygı duymanın önemi eğlenceli bir dille anlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde yeni yılın ilk tiyatro oyunu sahnelendi.7’den 70’e her kesime hitap eden etkinliklerle şehrin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, 2025’in ilk etkinliğinde çocukları mutlu etti.

Kahkahaya boğdu

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelediği “Karga ile Ayı” adlı oyun, minik çocukların kahkahalarıyla geçti.

Oyuna,beklenmedik bir şekilde yaşanan olayların her iki karakter için de hayallerine ulaşma fırsatına dönüşmesini ve keyifli bir macera ele alındı.

Eğlenirken öğrendiler

İki ayrı seansta sahnelenen “Karga ile Ayı” oyunu, dostluk ve dayanışma içinde hayallerine ulaşmaya çalışan iki karakterin hikayesini eğlenceli bir dille anlattı. Sahnede dostluğun, hayallerin peşinden gitmenin ve farklı yaşam tarzlarına saygı duymanın önemi ifade edildi. Etkinlik için Büyükşehir’e teşekkür eden minikler, günün anısına fotoğraf çekildi.