ÖSYM, 2024-YKS ek yerleştirme tercihlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacağı belirtildi.
Buna göre adayların 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini 6 Eylül Cuma (yarın) saat 11.00'den 11 Eylül günü saat 23.59'a kadar yapabileceği açıklandı.
Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Kaynak: igf