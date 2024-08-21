ÖSYM, 2024-Sayıştay Eleme Sınavı'na ilişkin başvurularına alınmaya başladığını duyurdu. Son başvuru 28 Ağustos.ANKARA (İGFA) - Açıklama ÖSYM'den geldi.

2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme), 6 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da uygulanacağı belirtilirken, sınava başvuruların bugün (21 Ağustos Çarşamba) itibariyle başladığı duyuruldu.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılabilecek başvurular için son tarih 28 Ağustos 2024 olarak belirtildi.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-Sayıştay Eleme Kılavuzu’nda yer aldı.

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