Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’yü güçlü altyapı ile buluşturacak 25 kilometrelik dev projeyi başlatan düğmeye bastı. Projenin tanıtımında konuşan Başkan Alemdar, önce alt yapısını 180 milyon TL’lik yatırımla yeniledikleri ilçeyi daha sonra asfalt ve peyzajla farklı bir yer haline dönüştüreceklerini söyledi. Alemdar, “Kendi öz kaynaklarımızla ilçemiz için çok önemli bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz. Alt yapıyı bitirip üstyapıda ise estetik ve güvenli binaların olduğu bir Sakarya inşa etmek istiyoruz. Önceliğimiz kentsel dönüşüm. Çocuklarımıza bu şehri güzel bir miras olarak bırakacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’nün altyapı sorunlarına kesin çözüm olacak ve bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet edecek 180 milyon TL’lik atık su ve içme suyu projesi için düğmeye bizzat kendisi bastı.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle hayata geçirilen projenin tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Balkancı, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, SESOB Başkanı Hasan Alişan, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile vatandaşlar yer aldı.

2058 YILINA KADAR SORUNSUZ HİZMET

Saha çalışmalarına başlanan proje, tamamlandığında ilk etapta 7 bin 100 kişilik nüfusa hizmet edecek, gelişim ivmesi ve yaşam olanakları artan bölgenin yarınlarına değer katacak.

Açılış töreninde konuşan Başkan Yusuf Alemdar Sakarya’yı sporu, alt yapısı, sanayisi, tarımıyla öncü bir şehir haline getirmek istediklerini söyledi.

“150 KİLOMETREYE YAKIN ALT YAPI YAPTIK”

Projenin Söğütlü için sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Alemdar, “Sakarya ve Söğütlü ilçemiz eğitimiyle, sporuyla, altyapısıyla, sanayisiyle ve tarımıyla şehirleşmede öncü olacak. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda 150 kilometreye yakın altyapı çalışması yaptık.Yaptığımız yatırımların uzun ömürlü olması ve sonrasında kazıp yeniden yapılmaması için çalışmalarımızı tüm yönleriyle ele alıyoruz. Böylelikle bir yerde altyapı çalışmalarını tamamladığımızda gönül rahatlığıyla üstyapısını yeniliyoruz” dedi.

“25 KİLOMETRELİK İMALAT YAPACAĞIZ”

Projede kullanılan 180 milyon TL’nin kredisiz, tamamen öz kaynaktan karşılandığını belirten Başkan Alemdar, “Bugün SASKİ’nin yapacağı yatırımlar sadece buradan ibaret değil. Proje için 25 kilometre diye genel bir ifade kullandık. Ara sokaklar ve abone

bağlantıları hesaplandığında projemiz yaklaşık olarak 40 kilometre bir uzunluğa tekabül ediyor. Tüm maliyeti ise 250 Milyon TL gibi bir rakama çıkıyor. Biz böylesine büyük bir projeyi bir TL kredi kullanmadan tamamen kendi öz kaynaklarımızla hayata geçirdik. Alt yapıyı bitirip üstyapıda ise estetik ve güvenli binaların olduğu bir Sakarya inşa etmek istiyoruz. Sakarya’yı yeşilin, mavinin her tonunu bünyesinde bulunduran kardeşliğimizin pekiştiği bir şehir haline getirmek istiyoruz. Çocuklarımıza bu şehri güzel bir miras olarak bırakacağız” ifadelerinde bulundu.

“Kentsel dönüşüm Sakarya için aciliyet”

Kentsel dönüşümün Sakarya için “aciliyet” olduğuna dikkat çeken Alemdar, “Birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümü merkeze almak zorundayız. Kentsel dönüşümü öncelikli olarak ele almazsak çok can kaybedeceğiz. Tüm paydaşlarımızdan istirhamımızdır; gittiğiniz her yerde kentsel dönüşümü vatandaşlarımıza hatırlatmalıyız. Biz planlama ile kimseyi mağdur etmeden hem vatandaş hem de kamu desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız” dedi.

“Kazandırdığı projeler şehre değer katıyor”

Alemdar’ın şehircilik konusunda deneyimli olduğunu söyleyen Sakarya Milletvekili Ali İnci ise, “Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde şehre kattığı hizmetlerden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum. Yusuf başkanımızın hem altyapıda hem de üstyapıda Sakarya’ya kazandırdığı projeler şehrimize değer katıyor.” dedi.

“Başkanımız işi bilen adımlar atıyor”

AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar ise, “Bugün 250 Milyon TL gibi büyük bir yatırımı şehre kazandırmak gerçekten büyük bir iş. Başkanımız hizmet konusunda işini bilen adımlar atıyor. Kısa sürede Sakarya’yı önemli projelerle buluşturdu. AK Parti belediyeciliği demek, hizmet demek” ifadelerini kullandı.

“25 kilometrelik hattı yenileyeceğiz”

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde başlattığımız Söğütlü altyapı projesi kapsamında 13 kilometre yeni atık su hattı yaparken aynı zamanda mevcut 12 kilometre içme suyu hattını da yenileyeceğiz. İlçemizde başlattığımız projeyi tamamladığımızda ise suyun geleceğini güvence altına almış olacağız” dedi.

“Geleceğe bırakılacak önemli miras”

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, projenin nesillere önemli miras olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın ilçemize kazandırdığı çok kıymetli bir proje var. Bu gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli hizmet. Söğütlü şehirciliğiyle örnek bir ilçe olacak. Burada yapacağımız hizmetlerin temeli altyapıdır” ifadelerini kullandı.