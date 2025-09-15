İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser olduğunu belirterek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Kılıçlı, risk faktörleri, belirtiler ve tarama yöntemleri hakkında bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - İSTAHED Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, prostat kanserinin başlangıçta genellikle belirti göstermediğini, ancak idrar yapma zorluğu, sık idrara çıkma, idrarda kan veya ileri evrelerde bel ağrısı gibi şikayetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Risk faktörleri arasında ileri yaş, aile öyküsü, obezite, kötü beslenme, sigara ve hareketsiz yaşam yer aldığını ifade eden Dr. Kılıçlı, Brokoli, tahıl ve likopen içeren domatesin koruyucu olduğu, haftada 3 saat yoğun egzersizin ise kansere bağlı ölüm riskini yüzde 61 azalttığını belirtti.

TANI VE TARAMA

Tanıda PSA testi, rektal muayene, ultrason, MR ve biyopsi kullanıldığına dikkati çeken Dr. Kılıçlı,PSA değerleri yaşa göre (40-49 yaş: 0-2,5 ng/ml; 70-79 yaş: 0-6,5 ng/ml) değiştiğini söyledi. Kılıçlı, PSA’nın tek başına kanser tanısı koymadığını, prostatit veya iyi huylu büyüme gibi durumlarda da yükselebileceğini vurguladı.

Tedavi, aktif gözlem, radyoterapi veya cerrahi ile belirleniyor.Tarama ÖnerileriTürkiye’de barsak, meme ve rahim ağzı kanserleri için ücretsiz tarama yapılırken, prostat kanseri taraması risk grubundaki (40 yaş üstü) ve 50 yaş üstü erkeklerde 1-3 yılda bir PSA testi ve ürolog muayenesiyle öneriliyor.

Kılıçlı, “Aile hekimlerine başvurarak doğru bilgi alınması, kansere bağlı olumsuz sonuçları azaltmada kilit rol oynuyor” dedi.