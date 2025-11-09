T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali, basın toplantıları, söyleşiler ve özel gösterimlerle sinemaseverleri ağırladı.

İSTANBUL (İGFA) - 13. Boğaziçi Film Festivali, sinemaseverlerle buluştu. Festivalin ilk günü, The Marmara Otel'de gerçekleştirilen 'Filistin 36' filminin basın toplantısıyla başladı. Yönetmen Annemarie Jacir, yapımcılar Ossama Bawardi ve Cat Villiers ile oyuncular Liam Cunningham ve Saleh Bakri, filmin yapım sürecini ve Filistin davasına dair mesajlarını paylaştı.

Jacir, filmi çekebilmek için eski bir kasabayı yeniden inşa ettiklerini, restorasyon sürecinde İngiliz silahlarını ve otobüsleri yeniden yarattıklarını belirtti. Ancak 7 Ekim sonrası çekimleri Ürdün'e taşımak zorunda kaldıklarını aktardı. Yapımcı Cat Villiers, İngiliz etkisine odaklanmalarının önemli olduğunu vurgularken, Ossama Bawardi ise filmin hem bağımsız bir sanat eseri hem de ana akım seyirciye hitap edecek bir yapım olmasını hedeflediklerini söyledi.

Filmin başrol oyuncusu Saleh Bakri, sanatın kendisi için direnme biçimi olduğunu ifade ederek, 'İsrail rejimi altında bu çok büyük bir riskti, ama çocuklarımızın geleceği için bunu yapmak zorundayız' dedi. İrlandalı oyuncu Liam Cunningham ise Filistin halkına destek çağrısında bulunarak, 'Protestoyu unutmayın, grev yapın ve Filistin'in tanınmasını sağlayın' mesajını verdi.

Festivalin diğer dikkat çeken yapımı 'Yalla Parkour' ise Gazze'deki gençlerin yaşam mücadelelerini konu alıyor. Yönetmen Aareb Zuatier, çocukların enerjisi ve direncini filme aktardığını söyledi.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda 'Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok' ve 'Rayların Ötesinde' filmleri seyirciyle buluştu. Yönetmenler ve oyuncular, filmlerinin temalarını, karakterlerini ve yaratım süreçlerini anlattı.

Özel gösterimler kapsamında, Biket İlhan'ın sinema yolculuğunu anlatan 'Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan' ve Kıbrıs'ta yaşananları konu alan 'Tuvaldeki Sır' belgeselleri izleyiciyle buluştu. 'Tuvaldeki Sır'ın yönetmeni Ömer Evre, Kıbrıs'ı karakter olarak ele aldıklarını ve filmin barış mesajı taşıdığını vurguladı.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda ise 'Sessiz Çizgiler', 'Ağaç Adam' ve 'Üstad Mehmed Siyah Kalem' filmleri gösterildi. Belgesel ekipleri, projelerinin çıkış noktalarını ve yapım süreçlerini anlattı.

Festival, söyleşiler, özel gösterimler ve ulusal yarışmalarla sinemaseverlere yoğun ve zengin bir gün yaşattı. Program, önümüzdeki günlerde de film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle devam edecek.