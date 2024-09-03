11. Uluslararası Kerpiç Konferansı (KERPİC’24) 12-14 Eylül 2024 tarihlerinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde (NNYÜ) gerçekleştirilecek.

KAYSERİ (İGFA) - 2005 yılından itibaren Prof. Dr. Bilge Işık başkanlığında her yıl farklı üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kerpiç Konferansı bu yıl Kayseri’de, NNYÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 11. Uluslararası Kerpiç Konferansı kapsamında akademisyenler ve bilim insanları tarafından 35 tebliğ sunulacak. Doğal kaynakların hızla tükenmesi ile sürdürülebilir mimarinin öneminin her geçen gün daha da arttığı Dünya’da kerpiç geleneksel bir yapı malzemesi olmasının ötesinde güçlendirilmiş, çağdaş yeni nesil kerpiç uygulamaları ile önemli bir yapı malzemesi olarak yapı sektöründe kullanılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 12-14 Eylül 2024 tarihleri arasında NNYÜ’de gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Kerpiç Konferansı ile yapı sektörü ve bilim insanları sürdürülebilir bir malzeme olarak kerpici ele almak için bir araya gelecekler.