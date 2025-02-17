Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması için kayıtlar başladı. Sinemaseverler tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen yarışmaya başvurular, 15 Mart tarihine kadar yapılabilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi’yi birbirinden yeni kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, bir ilke daha imza atarak 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenliyor.

‘Hikayesi uzun bir yolculuk’ temasıyla düzenlenen yarışma için başvurular başladı. Yarışmaya en fazla 20 dakika uzunluğunda kurmaca, belgesel ve animasyon türünde filmler başvurabilecek. Yarışma kapsamında bu yıl ‘En İyi Film Ödülü’nü kazanan yapıma 50 bin TL ödül verilecek. İkinciliği elde eden film 40 bin TL, üçüncü film ise 30 bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca iki adet mansiyon ve bir jüri özel ödülüne layık görülen filmler de çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Son başvuru tarihinin 15 Mart olduğu yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru detaylarına ve ayrıntılı bilgilere www.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.