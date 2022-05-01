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Güncel Haberler
Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na 5'li Çete isyanı
Bosch, iklim nötr teknolojiye milyarlarca Avro yatırım yapacak
#MUratBardakçı
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#Turgay Olcayto
#TurgutÖzel
#İbrahimKütük
#topalördek
#kamulaştırma
#6parti kadınkolları
#Küçükçekmece Sinopspor
#Diyanet İşleri Başkanlı
#Bakü Artistik Jimnastik Cup
#TSB Başkanı
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#MUratBardakçı
#TBMM
#ak parti
#evdetemizlik
#Değersizlik Psikolojisi
#Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak
#fikri mülkiyet
#bilyoner
#23 Nisan Çocuk Şenliği
#elektrikkesintisi
#Turgay Olcayto
#TurgutÖzel
#İbrahimKütük
#topalördek
#kamulaştırma
#6parti kadınkolları
#Küçükçekmece Sinopspor
#Diyanet İşleri Başkanlı
#Bakü Artistik Jimnastik Cup
#TSB Başkanı