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Acı haber bitmiyor... Astsubay Batuhan Şimşek şehit oldu
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#LÖSANTE Hastanesi
#orc araştırma
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#fillandiye
#Cüneyt Arkıkn
#Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
#YazŞenliği
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#davutoğlu
#cinayet
#sağlık
#kaza
#fenerbahçe
#Ay ışığında saklı
#Uçakkazası
#subaskını
#Canikli
#dijital müzik
#Hekim Birliği Sendikası
#İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
#LÖSANTE Hastanesi
#orc araştırma
#kurbanlık yarışması
#yeniplan
#fillandiye
#Cüneyt Arkıkn
#Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
#YazŞenliği