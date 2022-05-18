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#vans
#Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu Başkanı Ömer Niziplioğlu
#Hibrit ameliyathaneler
#HSYK eski Başkanvekili Hamsiciden müthiş itiraflar
#Sahibinden Satılık Arsa
#alarmı!
#YILBAŞI GECESİ DÖRT OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ ŞİŞLEDİLER
#ÇORUMDA SAHİBİYLE KAVGA EDENLERE SALDIRAN PİTBULLU POLİS VURDU
#IRAKTA 1 GÜNLÜK BİLANÇO: 65 ÖLÜ
#2 ölü 17 yaralı
#cumhurbaşkanı
#orjinal
#yolsuzluk eylemi
#bilmiyorum
#İsrail İHAsını düşürdü
#türkçe tweet
#şiir
#nazım kaya
#beyin
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#vans
#Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu Başkanı Ömer Niziplioğlu
#Hibrit ameliyathaneler
#HSYK eski Başkanvekili Hamsiciden müthiş itiraflar
#Sahibinden Satılık Arsa
#alarmı!
#YILBAŞI GECESİ DÖRT OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ ŞİŞLEDİLER
#ÇORUMDA SAHİBİYLE KAVGA EDENLERE SALDIRAN PİTBULLU POLİS VURDU
#IRAKTA 1 GÜNLÜK BİLANÇO: 65 ÖLÜ
#2 ölü 17 yaralı
#cumhurbaşkanı
#orjinal
#yolsuzluk eylemi
#bilmiyorum
#İsrail İHAsını düşürdü
#türkçe tweet
#şiir
#nazım kaya
#beyin