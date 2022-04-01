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#giresun
#israil
#ISID
#parti
#futbol
#abd
#sadet
#Emre Ulaş
#saılkıçılar
#elektrikkesintisi
#Turgay Olcayto
#ulaşımzammı
#öğrenciulaşımzammı
#Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi
#BağcılarBelediyeBaşkanı
#6lımasa
#uluslararasıaraştırmaödülleri
#DünyaRomanlarGünü
#evsahibi
#Diyetisyen Hatice Kübra Ekti