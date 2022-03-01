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#TBMM
#15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü
#Gelecek Partisi Genel Başkanı
#101.yıl
#geriçekildi
#8 mart kadınlar günü
#Güneş Taşkıran
#İkrayna
#kötühuylu
#Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr Barış Malbora
#AnadoluHisarı
#Otantik Çarşı
#EMİTT
#HalilFalyalı
#TansuÇiller
#KışKartalıHavaharekatı
#Poll Production
#hatırgiyim
#YönetimKuruluBaşykanıMustafaHayta
#XevketSabancıVizyonu
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#TBMM
#15 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü
#Gelecek Partisi Genel Başkanı
#101.yıl
#geriçekildi
#8 mart kadınlar günü
#Güneş Taşkıran
#İkrayna
#kötühuylu
#Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr Barış Malbora
#AnadoluHisarı
#Otantik Çarşı
#EMİTT
#HalilFalyalı
#TansuÇiller
#KışKartalıHavaharekatı
#Poll Production
#hatırgiyim
#YönetimKuruluBaşykanıMustafaHayta
#XevketSabancıVizyonu