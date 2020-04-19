Yağlıdere Belediyesi’nden esnaflara yakıt ve kira yardımı

Giresun'un Yağlıdere ilçe Belediyesi Koronavirüs Pandemi döneminde önemli çalışmalara imza atıyor. Zor günler geçiren vatandaşlara olduğu gibi dolmuş ve taksilere yakıt desteği ile esnaflara kira yardımı yapıyor. Belediye 4000 koli yardım paketi hazırlarken, geçen sıkıntılı süre içerisnde 20 bin ekmek dağıttı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Merkezi İstanbul'da bulunan Yağlıdereliler Derneği'nin planı ile Alim Özdemir'in organize ettiği görüntülü görüşmede yurdun değişik nokalarında bulunan 20'ya yakın Yağlıdereli, işadamı, gazeteci, bürokrat olmak üzre değişik sektörlerden arkadaşlar biraraya gelip sohbet etti. Yaklaşık 3 saat süren sohbete Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ta katıldı. AydınSes Medya sahibi ve Yayın Yönetimeni Murat Aydın'da sohbetteydi. Yağlıdereliler Derneği Başkanı Özer Kahveci ve katılımcılar Alim Özdemir'e teşekkür etti.

Giresun'un Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşen ve mevcut nüfusundan fazla kişinin ABD'de yaşadığı Yağlıderelilerin sohbet gündeminde Amerika'daki hemşehrileri de vardı. Hoş sohbet arasında Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş,Koronavirüs nedeniyle ilçede yaşadıklarını anlattı. İş insanı Metin Koç da ihtiyaç sahiplerine yardım için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı İbaş, Yağlıdere Belediye Başkanlığı tarafından Yağlıdere-Giresun merkez ilçesi arasında hizmet veren dolmuşlara ve Yağlıdere-Espiye ilçeleri arasında hizmet veren taksilere akaryakıt desteği vermeye başladıklarını ifade etti. İbaş, aynı zamanda ilçe merkezinde faaliyet gösteren ve salgın sürecinde kiracı olarak iş yerini kapatan internet kafe, kıraathane, çay ocağı, kuaför ve berber esnafına kira yardımı yaptıklarını söyledi.

DAR GELİRLİYE VE MAĞDUR ESNAFA DESTEK

Belediye Başkanı Yaşar İbaş sohbet sbırasında yapılan yardımlarla ilgili özetle şu bilgileri verdi: “İlçemizde Korona virüsü tedbirleri kapsamında mağdur olan esnafımızın mağduriyetini gidermek için mazot ve benzin desteğinin yanında kira yardımı da yapmaya başladık.Esnafımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan ayı boyunca ilçemize bağlı mahalle ve köylerde gıda ve ücretsiz maske dağıtmaya devam edecektir. Şu anda 4 bin gıda kolisi ve 20 bin ekmek dağıttık. Her tür yardımımız devam edecek.”