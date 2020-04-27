Ordu Valisi Seddar Yavuz Pazarcı esnafı ziyaret etti

Ordu Valisi Seddar Yavuz sokağa 31 ilde yaşanan sokağa çıkma yasağının ardından Pazartesi günü Pazar tezgahlarını Kuran esnafı ziyeret etti. Vali Yavuz esnafla mesafe kuralına uyarak sohbet edip bol kazançlar diledi.

Vali Seddar Savuz, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koştuklarını da ifade ederek yardım ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Vali Seddar Yavuz'un Tiwitter hesabından yaptığı paylaşım...

Vali Yavuz, Ordu'da sosyal destek guruplarına 42 bin 28 talep geldiğini bu talebin 41 bin 464'ünün karşılandığını bildirdi. İşte Ordu'da Koronavirüs salgınıyla başlayan Sosyal Destek Gruplarına yapılan başvuru tablosu: