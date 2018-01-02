Mobilyacıda başlayan yangın 3 işyerine daha sıçradı

Saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta, Ahmet Ulaş'a ait mobilya dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 işyerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Bir işyeri içerisinde bulunan kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası 4 işyerinde büyük hasar meydana gelirken, 1 işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta, Ahmet Ulaş'a ait mobilya dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 işyerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Bir işyeri içerisinde bulunan kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası 4 işyerinde büyük hasar meydana gelirken, 1 işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.