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Milli Mücadele Kahramanı Hüseyin Avni Alparslan 30 Ağustos Şehitliği'ne kavuşuyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması, “Haymana Merkez Şehitlik ve Tören Alanının” açılışının, 30 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

YURT HABER 03.03.2021, 23:38 Murat Aydın
Milli Mücadele Kahramanı Hüseyin Avni Alparslan 30 Ağustos Şehitliği'ne kavuşuyor

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün daha önce müjdesini verdiği, Giresun’un yetiştirdiği Kurtuluş Savaşının mümtaz kahramanlarından 42. Gönüllü Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın, Ankara’nın Haymana ilçesinde yer alan mezarının çevresinin, şehitlik ve tören alanı olarak düzenlenmesine ilişkin projenin ihalesi gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması, “Haymana Merkez Şehitlik ve Tören Alanının” açılışının, 30 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk şunları kaydetti: “Millî Mücadelemizin önemli kahramanlarından ve Giresun’umuz için gurur kaynağı olan 42. Gönüllü Alay Komutanı Hüseyin Avni Alparslan’a olan vefa borcumuzu yerine getirmek ve aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak için Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın mezarının bulunduğu Haymana Büyük Cami bahçesinin şehitlik olarak düzenlemesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanı ve Milli Parklar Genel Müdürü ile daha önce görüşmelerimiz olmuş, bu alana şehitlik yapılması ve 2021 yılında tamamlanması kararı alındığı müjdesini Giresunlu hemşerilerimizle paylaşmıştım.

Sürecin yakın takipçisi olarak yine yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalar hızlandırılmış ve yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle daha önce planladığımız gibi 30 Ağustos Zafer Bayramımızın coşkusunu yaşadığımız, Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yılı olan bir günde, 30 Ağustos 2021 tarihinde, “Haymana Merkez Şehitlik ve Tören Alanı”nın açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacağız, onlar için ne yapsak azdır. Hüseyin Avni Alparslan gibi bir kahramanımız için böyle bir projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyorum ve tüm şehitlerimizi, kahramanlarımızı bir kez daha şükranla ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.” dedi.

Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Kimdir

Sakarya Meydan Muharebesinin en önemli kahramanlarından birisi de 42.Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan’dır. Hüseyin Avni Bey, 1876 yılında Tirebolu ilçesinde doğmuştur. Askeri okullarda tahsilini tamamladıktan sonra birçok cephede savaşmış, 1920 yılında Giresun Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Kaymakam vekilliği yapmıştır. Kurtuluş Savaşında, Giresun 42. Gönüllü Alay Komutanı olarak, 22 Ağustos 1921’de Sakarya Meydan Muharebesine katılmış, 28 Ağustos’ta Mangal Dağı Gökgöz mevkiinde göğüs göğüse çarpışmalarda yaralanmış ve kaldırıldığı Haymana Hastanesinde 30 Ağustos 1921 günü şehit düşmüştür.

#HüseyinAVniAlparslan #giresun #şehitlik
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