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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan #GönüldenGönüle hizmet!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Şehit, Gazi, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip, Kader Gecesi'si kutladı.

YURT HABER 08.05.2021, 19:09 Murat Aydın
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan #GönüldenGönüle hizmet!
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Şehit, Gazi, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip, Kader Gecesi'si kutladı.  Eşi ile birlikte 28 aileyi ziyaret eden Vali Seddar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
#GönüldenGönüle Projesi kapsamında bugün #Derince ve #Körfez İlçelerimizde Eşimle birlikte; 4 Şehit ailesi, 2 gazi ailesi, 6 engelli ve yaşlı , 16 ekonomik yoksunluk içinde bulunan toplam 28 ailemizi ziyaret edip, Kadir Gecesini kutlayarak, ihtiyaç ve sorunlarını giderdik.
#GönüldenGönüle #Kocaeli Valisi Seddar Yavuz
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