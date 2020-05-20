Giresun Aksu Festivali'ne sembolik kutlama

Bu yıl 43.sünün kutlanması gereken, ancak koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak iptal edilen ’Uluslararası Giresun Aksu Festivali ‘için sembolik kutlama yapıldı.

Aksu’daki festival sahasında Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal yüzyıllarıngeleneğini yerine getirdiler.

Aksu Deresi’nin denizle buluştuğu yerde dilek tutarak yedi çift bir tek taşı dereye atıp, sacayaktan geçen Başkan Aytekin Şenlikoğlu, basın mensuplarının hangi dileği tuttuğunu sorması üzerine; ‘’Bizim de şehrimize ait güzel dileklerimiz var. Şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Daha güzel şeylerle halkımızın karşısına çıkmak istiyoruz. ’’dedi. Başkan Şenlikoğlu, koronavirüs sürecinin bir an önce hasarsız şekilde bitmesini arzu ettiklerini de belirterek; ‘’Rabbim’in bizi daha güzel daha coşkulu kutlanan Mayıs Yedisi Şenliklerine

kavuşturmasını diliyoruz. ’’dedi.